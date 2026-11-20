Le Sénat américain a adopté un projet de loi crucial pour accélérer les grands projets énergétiques et moderniser les infrastructures. Malgré un vote serré, le texte doit encore être validé par la Chambre des représentants.

Le Sénat américain adopte une loi clé pour accélérer les projets d'énergie

Le Sénat américain adopte une loi clé pour accélérer les projets d'énergie

AFP Agence France-Presse

Le Sénat américain a adopté jeudi un projet de loi visant à accélérer la mise en oeuvre de grands projets dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures, et l'a transmis à la Chambre des représentants pour un vote final. Les deux principaux partis du pays s'accordent à dire que le cadre actuel d'octroi des autorisations, un enchevêtrement de lois qui se chevauchent et vieux de plusieurs décennies, doit être réformé.

Les soutiens démocrates du texte, dont son co-auteur le sénateur Sheldon Whitehouse (Rhode Island), figure de proue de la lutte contre le changement climatique au Congrès, ont souligné que ce projet de loi favoriserait les énergies propres en modernisant le réseau électrique vieillissant, afin que davantage d'électricité puisse être acheminée depuis des projets solaires et éoliens situés dans des régions isolées vers les zones qui en ont besoin. La plupart des républicains ont soutenu le texte, qui a davantage divisé les démocrates entre centristes et progressistes. Ainsi que les associations écologistes.

Le projet de loi limite la capacité du président à établir une distinction entre les sources d'énergie. Cela pourrait empêcher l'administration Trump de bloquer les énergies renouvelables, mais aussi empêcher un potentiel futur président démocrate de révoquer les autorisations relatives aux oléoducs et gazoducs.

Lutte contre le changement climat

Il impose également aux centres de données de financer eux-mêmes la modernisation du réseau électrique. Il n'aborde toutefois pas les questions de pollution atmosphérique ni de consommation d'eau liées à ces installations.

«Pour lutter contre le changement climatique tout en continuant à stimuler la croissance économique et à créer de nouvelles opportunités, il faut moderniser notre système énergétique et construire beaucoup plus d'infrastructures», a déclaré à l'AFP Josh Freed, expert en climat et en énergie au sein du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way.

Le projet de loi a été adopté par 62 voix contre 33, dépassant de justesse le seuil des 60 voix nécessaires pour éviter l'obstruction parlementaire. La faible marge obtenue au Sénat pourrait rendre l'adoption du texte difficile à la Chambre des représentants, où les républicains ne disposent actuellement que d'une courte majorité.