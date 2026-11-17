AFP Agence France-Presse
Le réseau de communication interne de l'agence américaine de renseignement, la NSA, est hors service mardi, rapporte la chaîne américaine CNN, précisant qu'il n'y a pas à ce stade d'éléments pointant vers une cyberattaque. CNN dit s'appuyer sur six sources ayant connaissance de la situation.
Le réseau de communication en question, nommé NSA Net, est utilisé par les employés de l'agence de renseignement pour échanger des informations classifiées en interne. Contactée par l'AFP, la NSA n'a pas immédiatement donné suite.
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