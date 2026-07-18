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Mamdani cherche la faille
Le maire de New York envisage l'arrestation de Netanyahu lors de l'AG de l'ONU

Le maire de New York, Zohran Mamdani, envisage d'arrêter Benjamin Netanyahu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, invoquant un mandat de la CPI. Israël dénonce une provocation politique.
Publié: il y a 7 minutes
Le maire de New York mène des discussions sur la possibilité légale d'arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Le maire de New York, Zohran Mamdani, mène des discussions sur la possibilité légale d'arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, une éventualité qui a déclenché une vive réaction de l'ambassadeur israélien aux Nations unies.

«Je crois que le Premier ministre Netanyahu a sa place à La Haye. C'est un criminel de guerre visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale» (CPI), a-t-il affirmé au «New York Times», dans un entretien publié samedi.

Mais Zohran Mamdani a indiqué ne pas savoir s'il avait le pouvoir d'interpeller un dirigeant étranger tel que Benjamin Netanyahu, précisant être engagé dans des «discussions actives» avec les autorités new-yorkaises sur le sujet. «Tout ce que la loi m'autorise à faire à New York, c'est ce que nous ferons», a-t-il ajouté.

L'Assemblée générale des Nations unies, grand rendez-vous annuel des dirigeants du monde entier se tient en septembre au siège de l'ONU à New York. Le maire avait déjà promis d'envoyer la police municipale pour exécuter des mandats d'arrêt contre les dirigeants recherchés par la CPI, notamment Benjamin Netanyahu et le président russe Vladimir Poutine. Danny Danon, ambassadeur israélien à l'ONU, a dans la foulée répondu au maire de New York, affirmant qu'il choisissait d'"attiser l'hostilité et de faire les gros titres en s'en prenant à l'Etat d'Israël».

«Il déteste les Etats-Unis»

«Cela ne changera rien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra à New York, s'exprimera avec fierté devant l'Assemblée générale des Nations unies et affirmera devant le monde entier la vérité d'Israël ainsi que son droit inébranlable à défendre ses citoyens», a-t-il ajouté sur X. Sur une radio new-yorkaise, le Premier ministre israélien a accusé Zohran Mamdani de soutenir le Hamas déclarant: «Je pense qu'au fond, il déteste les Etats-Unis».

Issu de l'aile gauche du Parti démocrate, Zohran Mamdani avait déjà qualifié Israël de «régime d'apartheid» dénonçant l'offensive dans la bande de Gaza comme un «génocide». Il s'est également élevé à plusieurs reprises contre l'antisémitisme. La CPI, basée à La Haye, a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu pour crimes de guerres et contre l'humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de l'offensive israélienne menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

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