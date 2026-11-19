Jeudi, le Danemark a validé un accord de sécurité avec les Etats-Unis et le Groenland. Ratifié sans opposition par le Folketing, ce traité met fin aux tensions sur l'immense île arctique.

Le Danemark valide l'accord de sécurité avec Trump sur le Groenland

Le Danemark valide l'accord de sécurité avec Trump sur le Groenland

AFP Agence France-Presse

Le Parlement danois a ratifié jeudi l'accord de sécurité signé en septembre avec les Etats-Unis et le Groenland, dernière étape avant l'entrée en vigueur de ce traité qui a calmé les visées du président Trump sur cette immense île arctique. Au Folketing, les 109 députés présents ont voté en faveur du texte, qui a été adopté sans opposition ni abstention.

Le vote, diffusé en direct sur la chaîne de télévision parlementaire, n'a donné lieu à aucun débat. Début novembre, les parlementaires groenlandais l'ont voté par 16 voix contre sept absentions. Signé devant les caméras à New York le 22 septembre, l'accord complète celui de 1951 sur la présence militaire des Etats-Unis au Groenland.

Il doit rester en vigueur même en cas d'indépendance du territoire autonome danois. Le texte permet la construction de deux nouvelles bases américaines dans le sud et l'est du Groenland et interdit à tout acteur hors Union européenne et Otan d'exercer un contrôle dans des secteurs stratégiques. L'idée est d'éviter à tout prix que la Chine ou la Russie ne gagnent progressivement en influence sur le territoire, notamment via des investissements.