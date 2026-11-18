Lors d’une visite inattendue à Caracas mercredi, Pete Hegseth, chef du Pentagone, a scellé un accord militaire avec la présidente par intérim du Venezuela, marquant un tournant dans leurs relations tendues.

Le chef du Pentagone annonce un accord de coopération militaire avec le Venezuela

Le chef du Pentagone annonce un accord de coopération militaire avec le Venezuela

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé mercredi un accord militaire avec le Venezuela au cours d'une visite surprise à Caracas, a rapporté la télévision d'État vénézuélienne.

«Nous espérons pouvoir mettre cela en pratique, en approfondissant notre coopération et notre partenariat en matière de défense d'une manière qui mette à profit l'expertise des forces armées des États-Unis et du département de la Guerre», a déclaré M. Hegseth dans des propos diffusés par la télévision. Selon le chef du Pentagone, l'accord vise à «garantir que le peuple vénézuélien ne soit pas menacé par des acteurs étrangers, des narcoterroristes ou des criminels, et qu'il soit sûr et protégé à l'intérieur de ses frontières souveraines».

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a indiqué pour sa part qu'il s'agissait d'une «reprise de la relation technico-militaire entre les deux pays», après des années de tensions dans leurs relations. Selon Rodríguez, l'accord vise à renforcer la formation, l'équipement opérationnel et l'accès à de nouvelles technologies pour la Force armée nationale bolivarienne (FANB).

«C'est très bénéfique pour nos responsables militaires, pour améliorer leur équipement opérationnel, pour faciliter l'accès à de nouvelles technologies», a assuré la présidente par intérim. Pete Hegseth a été reçu mercredi par Mme Rodríguez au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

Cette visite intervient dix mois après l'opération militaire américaine qui a abouti à la capture en janvier du président chaviste Nicolas Maduro, actuellement jugé aux États-Unis avec son épouse. Le chef du Pentagone est le plus haut responsable américain à visiter le pays depuis cette opération, dont il était l'un des principaux maîtres d'oeuvre en tant que chef des forces armées américaines.