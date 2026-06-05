Le fonds controversé de Donald Trump, présenté comme un outil contre une justice partisane, reste dans le flou. Le Sénat n’a pas réussi à interdire clairement sa possible relance par l’administration.

AFP Agence France-Presse

Le fonds «anti-instrumentalisation» de la justice à 1,8 milliard de dollars de Donald Trump, dénoncé par ses détracteurs comme une «caisse noire», est dans le flou vendredi, les sénateurs américains ayant échoué à voter explicitement son interdiction. Face à la fronde de l'opposition démocrate, mais aussi de certains élus républicains, le ministère de la Justice a assuré cette semaine que ce projet controversé avait été abandonné. Mais le président a continué à en dire le plus grand bien, déclarant qu'il allait devoir demander «aux juristes» s'il était mort ou simplement suspendu.

Le «fonds anti-instrumentalisation» financé par le contribuable a été présenté par l'administration Trump comme le moyen de dédommager ceux qui auraient été victimes d'une justice partisane pendant la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden. Certains craignaient qu'il ne serve à indemniser des personnes condamnées pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

Confusion générale

En raison de la confusion régnant autour de la position de l'administration, des élus ont tenté lors d'un marathon législatif dans la nuit de jeudi à vendredi de bloquer toute création future du fonds via des amendements à un texte budgétaire octroyant près de 70 milliards de dollars à la lutte contre l'immigration. Le sénateur républicain Bill Cassidy a tenté par exemple d'allouer les financements prévus au dédommagement des membres des forces de l'ordre blessés en défendant le Capitole contre les partisans de Donald Trump qui tentaient d'empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020.

Six républicains se sont joints aux démocrates pour soutenir cette mesure mais elle n'a pas atteint le seuil des 60 voix nécessaires. «Même si le ministre de la Justice (Todd) Blanche affirme que le fonds anti-instrumentalisation ne sera pas utilisé, il fait toujours partie d'un accord en vigueur et peut tout à fait être utilisé», avait déclaré Bill Cassidy avant le vote, selon le site d'informations politiques The Hill. Il faisait allusion au fait que la création du fonds découlait d'un accord conclu entre le ministère de la Justice et le président Trump dans un litige l'opposant au fisc.

Plusieurs autres amendements ont également échoué à passer la rampe, ce qui signifie que le Congrès n'a pas imposé d'interdiction légale empêchant l'administration de relancer son projet. C'est désormais au tour de la Chambre des représentants d'examiner le texte sur l'immigration. Certains républicains modérés continuent de faire pression pour que le texte interdise explicitement au ministère de la Justice de gérer tout programme d'indemnisation destiné aux victimes présumées de «l'instrumentalisation» de la justice.