Un père armé a abattu un tireur de 16 ans qui avait tué 4 personnes dans une école de Bend, Oregon. La tragédie relance le débat sur le port d'armes aux Etats-Unis.

L'auteur de la tuerie dans l'école en Oregon était un ancien élève

L'auteur de la tuerie dans l'école en Oregon était un ancien élève

AFP Agence France-Presse

L'adolescent auteur d'une nouvelle tuerie scolaire aux Etats-Unis était un ancien élève d'une classe spécialisée de l'établissement, ont indiqué les autorités vendredi, saluant l'intervention du parent qui l'a abattu. Donald Trump a qualifié de «héros» l'homme armé qui a tué le tireur, au lendemain de la tragédie survenue à Bend dans l'Etat de l'Oregon (ouest) qui a laissé une population dans le choc et a relancé l'éternel débat sur le port d'armes.

Griffin John, âgé de 16 ans, est présumé avoir tué jeudi avec un fusil à pompe trois enfants de 5, 8 et 11 ans, dans une classe d'éducation spécialisée de la Silver Rail Elementary School, en plus d'une enseignante de 25 ans, Megan Lambert. Lui-même n'était plus scolarisé dans le système éducatif local, mais avait été «un élève nécessitant une prise en charge spéciale dans cette école», a déclaré lors d'une conférence de presse Steven Cook, responsable des autorités scolaires de Bend.

Reclus avec sa mère

Ses voisins interrogés par l'AFP ont tous déclaré que l'adolescent vivait reclus avec sa mère, et qu'ils sortaient rarement. «C'était un vrai solitaire», a déclaré l'un d'eux, sous couvert d'anonymat par crainte de représailles. «Je le voyais toujours habillé de noir, l'air très sérieux et le dos voûté. Il ne disait jamais bonjour».

Le chef de la police de Bend, Mike Krantz, a rendu hommage à l'homme de 36 ans qui s'est précipité dans l'école pour abattre le tueur avec son pistolet, soulignant sa «présence d'esprit» qui «a incontestablement sauvé des gens».

Il a aussi salué le «véritable héroïsme» d'une enseignante qui a «jeté son téléphone portable sur le suspect et a lutté avec lui pour lui prendre son arme». «Elle n'a pas été blessée mais a très certainement contribué à empêcher une plus grande effusion de sang», a-t-il souligné.

«Tout est vide»

L'auteur de la tuerie a également grièvement blessé une fillette de 7 ans et une enseignante de 54 ans, dont les jours ne sont pas en danger. Le parent qui a abattu l'assaillant n'a pas été cité nommément par les autorités, mais a été identifié par son frère comme Kaylub Giamanco.

Cet homme, dont deux enfants sont scolarisés dans l'établissement, rentrait chez lui pour sa pause déjeuner lorsqu'il a aperçu le tireur, a raconté son frère, Kyle, à la chaîne NBC. La ville de Bend, dans une région réputée pour ses paysages naturels, ses sentiers de randonnée et ses pistes de ski, reste sous le choc. Toutes les écoles sont restées fermées.

«Tout le monde devrait être là, en train d'apprendre, de s'amuser et d'attendre le week-end avec impatience. Mais tout est vide. Il n'y a rien. Même les oiseaux ne sont pas là», a déclaré à l'AFP Kristen Vanetsky, 52 ans, dont le petit-fils est élève à l'école Silver Rail qu'elle pensait sûre.

À la tombée de la nuit, des dizaines de personnes, dont des enfants, se sont rassemblées pour une veillée de recueillement. «Nous avons besoin les uns des autres plus que jamais dans l'histoire de notre ville» a insisté Marissa Hurdly, l'une des organisatrices. «Nous souffrons tous d'une manière dont nous ne devrions jamais avoir à souffrir»

Port d'arme dissimulée

«C'est une situation terrible, mais heureusement il y avait un homme qui avait une arme et savait s'en servir», a déclaré le président Donald Trump, dont l'administration se pose en garante du Deuxième amendement de la Constitution américaine garantissant le droit au port d'armes.

La violence par arme à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, qui comptent plus d'armes à feu en circulation que d'habitants. «C'est un habitant qui est intervenu avec une arme à feu pour arrêter le tireur avant qu'il ne puisse faire plus de mal», a souligné le puissant lobby américain des armes, la NRA.

«Il vaudrait mieux se concentrer sur comment cela a commencé : un système qui a permis qu'une arme à feu tombe entre les mains d'une personne de 16 ans», a de son côté réagi sur X le mouvement March For Our Lives, lancé après une tuerie dans un lycée de Floride (sud-est) en 2018.

La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débattra en décembre des droits des États et des autorités locales à interdire, en raison de leur dangerosité, la détention de certains fusils semi-automatiques de type AR-15, parmi les armes les plus populaires dans le pays.