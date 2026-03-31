Début mars, une attaque dans une synagogue du Michigan, peu après le début du conflit avec l'Iran, aurait été inspirée par le Hezbollah, selon le FBI. Les preuves suggèrent un acte terroriste visant la communauté juive et la plus grande synagogue de l'Etat.

L'attaque contre une synagogue du Michigan a été «inspirée par le Hezbollah»

L'attaque contre une synagogue du Michigan a été «inspirée par le Hezbollah»

AFP Agence France-Presse

L'attaque perpétrée début mars dans une synagogue du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, peu après le début de la guerre contre l'Iran, aurait été inspirée «par le Hezbollah», a affirmé lundi une responsable du FBI. «Au vu des éléments de preuve recueillis à ce jour, nous estimons que cette attaque est un acte terroriste inspiré par le Hezbollah, visant délibérément la communauté juive et la plus grande synagogue du Michigan», a déclaré Jennifer Runyan, agente du FBI en charge du bureau de Détroit, lors d'une conférence de presse.

L'enquête se poursuit après qu'un homme a foncé au volant de son véhicule dans les portes de la synagogue Temple Israel – qui se présente comme la plus grande synagogue du judaïsme réformé aux Etats-Unis – à West Bloomfield. Personne n'avait été tué lors de l'attaque, à l'exception de l'agresseur, qui s'était suicidé. Un agent de sécurité avait toutefois été blessé et plusieurs agents des forces de l'ordre avaient dû être soignés pour inhalation de fumée.

Plus de 140 enfants se trouvaient à l'intérieur de la synagogue au moment des faits. La représentante du FBI a expliqué en détail comment l'assaillant, Ayman Mohamad Ghazali, a recherché des centres culturels, religieux et éducatifs juifs dans la région de Détroit, tout en achetant du matériel pour l'attaque.

Elle ajoute que l'homme, âgé de 41 ans, avait envoyé un message vidéo à sa soeur quelques minutes avant l'attaque dans laquelle il déclarait: «C'est le plus grand rassemblement d'Israéliens dans l'Etat du Michigan, aux Etats-Unis. J'ai piégé la voiture, je vais y entrer de force et commencer à tirer sur eux. Si Dieu le veut, j'en tuerai autant que possible.»

Il avait perdu des membres de sa famille au Liban

Lors de cette même conférence de presse, Jerome Gorgon, procureur fédéral du district est du Michigan, a affirmé que Ayman Mohamad Ghazali avait agi «sous la direction et le contrôle du Hezbollah.» «La propagande terroriste vise à inciter les 'loups solitaires' à agir au nom de l'organisation terroriste», a ajouté Jerome Gorgon.

Le «New York Times» avait rapporté que Ayman Mohamad Ghazali, né au Liban et arrivé à Detroit en 2011, avait perdu début mars, deux de ses frères et des neveux dans une frappe israélienne au Liban. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs attaques qualifiées de terroristes ont été recensées aux Etats-Unis. Les incidents et attaques antisémites s'y sont aussi multipliés ces dernières années.