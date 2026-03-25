Deux hommes ont été arrêtés en lien avec l'incendie criminel ayant détruit quatre ambulances de la communauté juive à Londres. Les suspects, âgés de 47 et 45 ans, sont accusés de mettre des vies en danger.

Deux hommes arrêtés pour l'incendie d'ambulances de la communauté juive

Deux hommes arrêtés pour l'incendie d'ambulances de la communauté juive

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été arrêtés mercredi, soupçonnés d'être impliqués dans l'incendie qui a détruit quatre ambulances de la communauté juive à côté d'une synagogue à Londres dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la police de Londres.

Ces deux hommes, dont la nationalité n'a pas été précisée, «ont été arrêtés ce matin, mercredi 25 mars, à des adresses situées respectivement dans le nord-ouest de Londres et dans le centre de Londres», indique le communiqué de la police londonienne, qui précise qu'il sont âgés de 47 et 45 ans. «Ils ont été arrêtés pour suspicion d'incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger», ajoute le communiqué.