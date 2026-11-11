L'ambassadeur russe aux Etats-Unis est mort «soudainement»

Alexandre Dartchiev, ambassadeur russe aux Etats-Unis, est décédé «soudainement» le 11 novembre à 66 ans, a annoncé Moscou, sans préciser la cause du décès ni le lieu.

AFP Agence France-Presse

L'ambassadeur russe aux Etats-Unis, Alexandre Dartchiev, est mort «soudainement» mercredi à l'âge de 66 ans, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, sans fournir plus de précisions sur la cause et le lieu de son décès.

«La direction et le personnel du ministère des Affaires étrangères russe ont la profonde tristesse d'annoncer le décès soudain, survenu le 11 novembre (...), d'Alexandre Nikititch Dartchiev», a affirmé le ministère dans un communiqué, le qualifiant d'«éminent diplomate» et de «brillant spécialiste des Etats-Unis».

En fonction depuis 2025

Alexandre Dartchiev avait pris ses fonctions à Washington en mars 2025, en plein rapprochement entre les deux pays impulsé par les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, notamment sur l'Ukraine.

Auparavant, il avait été nommé en 2021 directeur du département Amérique du Nord au ministère russe des Affaires étrangères puis, début 2025, été chargé de toute la zone Atlantique Nord (Royaume-Uni, Irlande, Canada et Etats-Unis). Entre 2014 et 2021, il avait été ambassadeur au Canada.

Alexandre Dartchiev avait remplacé à Washington Anatoli Antonov, qui avait laissé le poste vacant à partir d'octobre 2024, en pleines tensions entre Moscou et l'administration de Joe Biden autour du conflit en Ukraine, lancé en 2022.