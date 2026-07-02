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«Les choses vont être différentes et changer»
L'acteur américain Danny Glover annonce être atteint d'Alzheimer

Danny Glover a révélé être atteint de la maladie d'Alzheimer, contre laquelle il lutte depuis plusieurs années. La maladie affecte déjà son élocution et ses mouvements, mais l'acteur de «L'Arme fatale» affirme pouvoir compter sur le soutien indéfectible de sa famille.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
«Je peux vivre avec, dans une certaine mesure», estime l'acteur de 79 ans.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La star de «L'Arme fatale» Danny Glover a révélé mercredi être atteint de la maladie d'Alzheimer, une affection incurable contre laquelle il peut compter sur le soutien de sa famille. L'acteur, partenaire de Mel Gibson dans les quatre volets de la franchise policière déjantée, a expliqué sur la chaîne NBC lutter contre la maladie depuis plusieurs années.

«Je peux vivre avec, dans une certaine mesure», a estimé le comédien, qui a également joué dans des succès comme «La Couleur pourpre» et «Mandela». «Je suis sûr qu'à mesure qu'elle progresse, les choses vont être différentes et changer.»

Cette maladie neurodégénérative a affecté son élocution et ralenti ses mouvements, mais il a affirmé que sa famille l'aidait. «Ils sont là pour moi», a-t-il insisté.

Une carrière aux multiples facettes

Danny Glover, qui a reçu un Oscar d'honneur en 2022 pour saluer son action humanitaire, est un acteur prolifique à la carrière très diversifiée. Ses rôles marquants au cinéma vont d'un policier corrompu dans le thriller de Harrison Ford «Witness», au registre comique dans l'excentrique «La Famille Tenenbaum» de Wes Anderson. Sa carrière à la télévision a également été bien remplie, avec des rôles récurrents dans des séries comme «Urgences» et «Capitaine Furillo».

La maladie d'Alzheimer est une forme incurable de démence qui affecte la mémoire, la pensée et le comportement, et qui s'aggrave progressivement, selon l'Alzheimer's Association. Elle touche généralement les personnes de 65 ans et plus. Les personnes chez qui la maladie est diagnostiquée vivent en moyenne de quatre à huit ans après le diagnostic, même si certaines vivent bien plus longtemps.

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