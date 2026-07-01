Israël restera au Liban tant que le Hezbollah «menace»

La télévision d'Etat iranienne écourte l'interview du négociateur iranien

La télévision d'Etat iranienne a interrompu mardi un entretien diffusé en différé avec Mohammad Bagher Ghalibaf, l'influent président du Parlement et principal négociateur du pays dans les pourparlers avec les Etats-Unis, suscitant les critiques de son équipe.

«Cette discussion a été remise à l'Organisation de la radiotélévision de la République islamique d'Iran (IRIB) plus de deux heures avant l'heure de diffusion; mais malheureusement, la diffusion a été interrompue en plein milieu», a regretté mercredi un communiqué du centre médiatique du Parlement.

Cet entretien étant enregistré, «le minimum que l'on pouvait attendre des responsables de l'IRIB était de se coordonner avec le centre médiatique du Parlement s'ils décidaient de ne pas diffuser une partie de la discussion, contrairement aux procédures», a ajouté le communiqué. La télévision d'Etat a elle affirmé que l'entretien avait été divisé en deux parties, dont la seconde serait diffusée mercredi soir.

Source: AFP