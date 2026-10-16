Katie Zacharia, nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, a admis jeudi sur Fox News avoir échoué à l'examen du barreau. Cette révélation survient après des accusations d'embellissement de son CV.

La nouvelle porte-parole de Trump reconnaît son échec à l'examen du barreau

La nouvelle porte-parole de Trump reconnaît son échec à l'examen du barreau

AFP Agence France-Presse

La nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Katie Zacharia, soupçonnée d'avoir embelli son CV, a admis jeudi soir avoir échoué à l'examen du barreau, nécessaire aux Etats-Unis pour exercer la profession d'avocat. Fraîchement nommée par Donald Trump et déjà fragilisée, Katie Zacharia se présente régulièrement comme avocate, notamment sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Fox News, où elle a été consultante.

Mais les médias américains ont mis en doute cette qualification, faute d'éléments concrets attestant de son admission au barreau après son diplôme en droit de l'université Pepperdine en Californie. La porte-parole âgée de 41 ans a explicitement admis son échec dans une interview accordée jeudi soir à Fox News, au terme de plusieurs jours d'une controverse renforcée par des critiques sur sa première prestation publique, jugée médiocre par la presse.

«Je ne l'ai pas fait»

Au présentateur de Fox, Sean Hannity, qui venait de lui demander: «Vous êtes allée à la faculté de droit de Pepperdine mais vous n'avez pas réussi l'examen du barreau, c'est bien ça?», Katie Zacharia a répondu: «C'est exact». Le journaliste a réitéré quelques instants après sa question: «Vous avez passé l'examen du barreau mais vous ne l'avez pas réussi?». «Oui, Sean», a alors déclaré une nouvelle fois la porte-parole. «Avez-vous jamais passé l'examen du barreau une seconde fois?», l'a interrogée ensuite à deux reprises le journaliste. «Non, je ne l'ai pas fait», a fini par répondre Katie Zacharia.

Dans une précédente interview plus tôt dans la journée au média conservateur Real America's Voice, elle avait dit s'être inscrite à l'examen du barreau mais avoir été «distraite et submergée» à l'époque par son déménagement pour rejoindre son conjoint en Chine. «Je savais que je partais vivre en Chine et les résultats du barreau ne prêtaient pas à conséquence», a-t-elle de nouveau fait valoir sur Fox News. Katie Zacharia a ensuite vécu à Pékin, où elle a travaillé comme juriste dans un important cabinet d'avocats chinois.

«Désinformation» et «malentendus»

Elle a justifié le fait de ne pas avoir repassé le barreau à son retour aux Etats-Unis par ses maternités, soulignant avoir eu «quatre enfants en six ans». Sur Real America's Voice, Katie Zacharia avait auparavant dénoncé de la «désinformation» et des «malentendus» la concernant.

Selon elle, de «nombreuses personnes du secteur» juridique lui ont assuré qu'elle pouvait se présenter comme avocate, compte tenu de son diplôme de juriste et de son expérience internationale en droit des affaires, acquise en Chine. L'association d'éthique en politique Campaign for Accountability a appelé mercredi le barreau de l'Etat de Californie à lancer une enquête.

Peu connue du grand public, Katie Zacharia a fait une entrée en matière remarquée mardi avec une conférence de presse inhabituellement courte, où elle n'a répondu qu'à trois questions de journalistes triés sur le volet. Elle a succédé à Karoline Leavitt, une autre fidèle de Donald Trump, qui a quitté ses fonctions en août pour s'occuper de ses jeunes enfants.