JD Vance se démarque de Trump et snobe Netanyahu

Le vice-président américain JD Vance a refusé lundi de soutenir Benjamin Netanyahu pour les législatives israéliennes du 27 octobre, contrairement à Donald Trump, qui a exprimé son appui total au Premier ministre sortant.

AFP Agence France-Presse

Le vice-président américain JD Vance a, contrairement à Donald Trump, refusé lundi d'exprimer son soutien à Benjamin Netanyahu en vue des législatives du 27 octobre en Israël. «Je ne suis pas contre le soutenir, je ne suis pas pour le soutenir, je ne me mêle pas des élections israéliennes», a-t-il répondu à un journaliste américain qui le pressait de se prononcer.

«J'apporte mon soutien à des candidats américains et les élections de mi-mandat (qui auront lieu le 3 novembre aux États-Unis) sont ce sur quoi je me concentre», a-t-il ajouté. Le président Trump a apporté dimanche son «soutien plein et entier» à Benjamin Netanyahu pour les législatives du 27 octobre en Israël, s'attirant les remerciements du Premier ministre sortant pour cet «immense» appui avant un scrutin qui s'annonce serré.

La retenue du vice-président contraste avec ses prises de position lors d'autres élections hors des États-Unis, dans lesquelles JD Vance n'avait pas hésité à s'ingérer. Il avait ainsi soutenu de manière appuyée le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avant les législatives du mois d'avril qui ont évincé ce dernier du pouvoir. En Allemagne, il avait affiché l'an dernier sa proximité avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) en rencontrant sa dirigeante Alice Weidel et en critiquant le «cordon sanitaire» des partis traditionnels à l'égard de la formation d'extrême droite.