Face aux pressions américaines sur le Venezuela, la Colombie propose une solution diplomatique. Le pays envisage d'offrir l'asile à Nicolas Maduro en cas de départ, tout en soutenant l'idée d'un gouvernement de transition pour apaiser les tensions régionales.

La Colombie vient à la rescousse de Maduro... à une condition

AFP Agence France-Presse

La Colombie est prête à offrir l'asile au président du Venezuela Nicolas Maduro s'il quitte le pouvoir sous la pression des Etats-Unis, a affirmé jeudi la ministre colombienne des Affaires étrangères, Rosa Villavicencio.

Les Etats-Unis exercent depuis l'été dernier une pression maximale sur Caracas et sur Nicolas Maduro, qu'ils accusent de narcotrafic, déployant un imposant dispositif militaire en mer des Caraïbes, bombardant des embarcations de trafiquants supposés et faisant planer la menace d'une intervention terrestre. Le président socialiste vénézuélien accuse Washington de vouloir le renverser pour s'emparer du pétrole du pays.

Dans une interview à Radio Caracol, la cheffe de la diplomatie colombienne a évoqué l'hypothèse d'un départ de Nicolas Maduro du pouvoir. «Si cette sortie implique qu'il doive vivre dans un autre pays ou demander la protection, alors la Colombie n'aurait pas de raison de lui dire non», a-t-elle dit.

La Colombie n'a pas reconnu l'élection

Comme l'avait fait plus tôt cette semaine le président colombien de gauche Gustavo Petro, Mme Villavicencio a estimé qu'un gouvernement de transition au Venezuela «serait une solution» pour faire cesser l'escalade dans la région. «Mais c'est une décision que doivent prendre les Etats-Unis et le gouvernement Maduro lors d'une négociation», a-t-elle ajouté.

Comme de nombreux autres pays, la Colombie n'a pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle de 2024 au Venezuela, au cours de laquelle Nicolas Maduro a obtenu un troisième mandat, grâce à la fraude selon l'opposition qui affirme avoir gagné le scrutin. Mais Bogota maintient malgré tout des relations diplomatiques avec son voisin.