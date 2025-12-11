Vladimir Poutine a exprimé son soutien à Nicolas Maduro lors d'un appel téléphonique, à la suite d'une saisie d'un pétrolier vénézuélien par les Etats-Unis. Le président russe a réaffirmé sa solidarité avec le Venezuela face aux pressions extérieures croissantes.

En conflit avec Trump, Maduro reçoit le soutien de Poutine

ATS Agence télégraphique suisse

Vladimir Poutine a apporté son «soutien» à son homologue vénézuélien Nicolas Maduro dans un échange téléphonique jeudi, après la saisie par les Etats-Unis d'un pétrolier au large du Venezuela.

Le président russe «a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien et a confirmé son soutien à la politique du gouvernement de Nicolas Maduro visant à protéger ses intérêts nationaux et sa souveraineté dans un contexte de pressions extérieures croissantes», a écrit le Kremlin dans un communiqué relatant cette conversation, sans mentionner directement les Etats-Unis.

Important dispositif militaire

Selon la présidence russe, les deux hommes ont en outre confirmé leur «engagement mutuel» dans la mise en œuvre de projets russo-vénézuéliens, notamment économiques, énergétiques et commerciaux. Nicolas Maduro, un fidèle allié de Vladimir Poutine, avait annoncé en mai un nouveau rapprochement entre Moscou et Caracas avec la signature d'un traité de coopération.

Le gouvernement américain multiplie les mesures, économiques et militaires, pour accroître la pression sur le président socialiste vénézuélien. Donald Trump a affirmé que les jours de ce dernier étaient «comptés» dans un récent entretien avec le site en ligne Politico.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été. Mais la saisie du pétrolier constitue une première dans cette crise, tandis que les hydrocarbures constituent la principale source de revenus du Venezuela.