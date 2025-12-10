Le président américain a annoncé la saisie d'un pétrolier vénézuélien par les Etats-Unis. Cette opération marque une nouvelle escalade dans les relations déjà tendues entre les deux pays.

Dans sa guerre contre Maduro, Trump annonce la saisie d'un pétrolier au large du Venezuela

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi que les Etats-Unis avaient saisi un «très grand» pétrolier au large du Venezuela, au moment où la tension entre Washington et Caracas est déjà très forte.

«Nous venons tout juste de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un grand pétrolier, très grand, le plus grand jamais saisi», a affirmé le président américain. Il n'a pas donné de détail sur le navire, son propriétaire ou sa destination.

Guerre contre Maduro

Le gouvernement américain multiplie les mesures, économiques et militaires, pour tenter d'évincer le dirigeant vénézuelien Nicolas Maduro. Donald Trump a estimé que les jours de ce dernier étaient «comptés» dans un récent entretien avec le site Politico.

La principale ressource du Venezuela est le pétrole brut, qui est soumis à un embargo. Cela oblige le pays à écouler sa production sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de pays asiatiques.

Maduro exige la fin de l'ingérence américaine

De son côté, le président vénézuélien Nicolas Maduro a «exigé» mercredi «la fin de l'ingérence illégale et brutale» des Etats-Unis qui ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis août et ont annoncé mercredi avoir saisi un pétrolier.

«Depuis le Venezuela, nous demandons et exigeons la fin de l'ingérence illégale et brutale du gouvernement des Etats-Unis au Venezuela et en Amérique latine», a lancé Maduro lors d'une manifestation organisée le même jour que la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, à laquelle n'a pas pu assister la lauréate, la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado.