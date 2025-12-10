DE
«Hello! Hello! Mister!»
En pleine crise avec Washington, Maduro plaisante sur son anglais

Nicolas Maduro évoque avec humour ses nombreux appels téléphoniques en anglais, dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis. Cette déclaration intervient alors que Trump a confirmé un récent échange téléphonique avec le président vénézuélien.
Publié: il y a 28 minutes
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a feint de se plaindre de devoir parler beaucoup en anglais à cause de la crise avec les US.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a feint de se plaindre mardi de devoir parler «beaucoup en anglais» ces derniers temps, en pleine crise avec les Etats-Unis, en raison de coups de téléphones du «Nord», en référence à sa conversation avec Donald Trump.

Le président américain souffle le chaud et le froid sur la possibilité de frapper le territoire vénézuélien après avoir déployé depuis août un important dispositif militaire dans les Caraïbes et lancé depuis septembre des frappes meurtrières sur des bateaux présentés comme des narco-trafiquants. Washington assure que ces frappes visent à lutter contre le trafic de drogue alors que Maduro dénonce une tentative de le renverser pour s'emparer des réserves pétrolières de son pays.

«Beaucoup d'appels du Nord»

«Maintenant, je dois parler beaucoup en anglais parce que je reçois beaucoup d'appels du Nord», a ironisé Nicolas Maduro lors d'une rencontre avec des entrepreneurs retransmis en direct à la radio et à la télévision. «Donc, je dois parler en anglais tout le temps: «Hello! hello! Mister! hello!» en permanence, je dois être prêt», a-t-il ajouté.

Le président Trump a été le premier à confirmer qu'il avait parlé au téléphone avec Nicolas Maduro, sans donner de détails. «Je ne dirais pas que cela s'est bien ou mal passé. C'était un appel téléphonique», a-t-il confié une première fois ajoutant quelques jours plus tard: «Je lui ai seulement dit quelques choses». Nicolas Maduro avait confirmé l'appel par la suite assurant que la conversation s'était déroulée sur un «ton cordial».

