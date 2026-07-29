Les Etats-Unis vont restreindre le financement de certaines recherches en virologie, notamment celles dites de «gain de fonction». L'administration Trump estime que ces travaux pourraient être à l'origine de la pandémie de Covid-19.

Donald Trump veut couper les fonds à certaines recherches sur les virus

Donald Trump veut couper les fonds à certaines recherches sur les virus

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mardi de nouvelles règles pour restreindre un type de recherche en virologie que l'administration Trump accuse d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. En vertu de cette nouvelle politique, les Etats-Unis cesseront de financer les recherches dites de «gain de fonction» dans certains pays.

Ces travaux consistent en la modification délibérée d'agents pathogènes comme des virus afin d'étudier leur évolution en les rendant artificiellement plus virulents ou transmissibles. L'objectif est d'ainsi mieux les comprendre et de faciliter le développement de traitements, notamment de vaccins.

Les nouvelles règles américaines interdisent notamment «le soutien fédéral aux recherches dangereuses de gain de fonction menées aux Etats-Unis et à l'étranger» et instaurent «un examen indépendant rigoureux pour certaines recherches à haut risque», a détaillé le ministère de la Santé dans un communiqué. Elles limitent également le «financement fédéral des travaux réalisés dans des pays ou des institutions ne disposant pas de normes appropriées en matière de biosécurité, de sûreté biologique et de supervision», a-t-il poursuivi.

Echappé de Wuhan

Les autorités américaines préservent ainsi «les bénéfices de la recherche en sciences de la vie tout en définissant les domaines présentant les plus grands risques, notamment la prévention des fuites accidentelles ou intentionnelles de laboratoire, ainsi que des sanctions contre les pratiques irresponsables», a assuré Jay Bhattacharya, patron du NIH, l'organisme américain chargé de la recherche médicale dans une tribune dans le Wall Street Journal.

En mai 2025, Donald Trump avait signé un décret visant à restreindre la tenue de ces recherches considérées par certains spécialistes comme trop risquées. Le républicain défend depuis longtemps la théorie selon laquelle le Sars-CoV-2 se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine à la suite de recherches de gain de fonction.

Plus de six ans après, la question de savoir si le Covid-19 s'est échappé accidentellement d'un laboratoire ou s'est propagé d'un animal à l'être humain reste un mystère largement débattu. Le médecin Anthony Fauci, qui avait orchestré la réponse à la pandémie de Covid-19, a affirmé à de multiples reprises que les Etats-Unis n'avaient pas financé de telles recherches en Chine.

Mais des républicains l'accusent de mentir et un sénateur conservateur a dévoilé cette semaine des extraits d'un journal dans lequel le médecin évoque au début de la pandémie son incertitude au sujet de son origine. L'ancien haut fonctionnaire doit être entendu une nouvelle fois sur le sujet mercredi par une commission sénatoriale.