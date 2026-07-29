DE
FR

Citant l'exemple du Covid
Donald Trump veut couper les fonds à certaines recherches sur les virus

Les Etats-Unis vont restreindre le financement de certaines recherches en virologie, notamment celles dites de «gain de fonction». L'administration Trump estime que ces travaux pourraient être à l'origine de la pandémie de Covid-19.
Publié: 03:02 heures
|
Dernière mise à jour: 03:06 heures
En mai 2025, Donald Trump avait déjà signé un décret pour limiter ces recherches.
Photo: AP Photo/Paul Sancya
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé mardi de nouvelles règles pour restreindre un type de recherche en virologie que l'administration Trump accuse d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. En vertu de cette nouvelle politique, les Etats-Unis cesseront de financer les recherches dites de «gain de fonction» dans certains pays.

Ces travaux consistent en la modification délibérée d'agents pathogènes comme des virus afin d'étudier leur évolution en les rendant artificiellement plus virulents ou transmissibles. L'objectif est d'ainsi mieux les comprendre et de faciliter le développement de traitements, notamment de vaccins.

Les nouvelles règles américaines interdisent notamment «le soutien fédéral aux recherches dangereuses de gain de fonction menées aux Etats-Unis et à l'étranger» et instaurent «un examen indépendant rigoureux pour certaines recherches à haut risque», a détaillé le ministère de la Santé dans un communiqué. Elles limitent également le «financement fédéral des travaux réalisés dans des pays ou des institutions ne disposant pas de normes appropriées en matière de biosécurité, de sûreté biologique et de supervision», a-t-il poursuivi.

Echappé de Wuhan

Les autorités américaines préservent ainsi «les bénéfices de la recherche en sciences de la vie tout en définissant les domaines présentant les plus grands risques, notamment la prévention des fuites accidentelles ou intentionnelles de laboratoire, ainsi que des sanctions contre les pratiques irresponsables», a assuré Jay Bhattacharya, patron du NIH, l'organisme américain chargé de la recherche médicale dans une tribune dans le Wall Street Journal.

A lire aussi
Les Etats-Unis vont soumettre des voyageurs à un dépistage
Pour lutter contre Ebola
Les Etats-Unis vont soumettre des voyageurs à un dépistage
Hantés par le Covid, ils crient à la «plandémie» devant l'hantavirus
«Une arme biologique»
Hantés par le Covid, ils crient à la «plandémie» devant l'hantavirus

En mai 2025, Donald Trump avait signé un décret visant à restreindre la tenue de ces recherches considérées par certains spécialistes comme trop risquées. Le républicain défend depuis longtemps la théorie selon laquelle le Sars-CoV-2 se serait échappé de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine à la suite de recherches de gain de fonction.

Plus de six ans après, la question de savoir si le Covid-19 s'est échappé accidentellement d'un laboratoire ou s'est propagé d'un animal à l'être humain reste un mystère largement débattu. Le médecin Anthony Fauci, qui avait orchestré la réponse à la pandémie de Covid-19, a affirmé à de multiples reprises que les Etats-Unis n'avaient pas financé de telles recherches en Chine.

Mais des républicains l'accusent de mentir et un sénateur conservateur a dévoilé cette semaine des extraits d'un journal dans lequel le médecin évoque au début de la pandémie son incertitude au sujet de son origine. L'ancien haut fonctionnaire doit être entendu une nouvelle fois sur le sujet mercredi par une commission sénatoriale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus