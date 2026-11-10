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Une enquête a été ouverte
Deux jeunes prennent feu lors d'une fête étudiante dans l'Ohio

Une vidéo virale montrant deux étudiants en feu lors d'une soirée de la fraternité Sigma Alpha Epsilon, à l'université d'Etat de l'Ohio, a conduit à sa suspension et à l'ouverture d'une enquête.
Publié: il y a 3 minutes
L'université d'Etat de l'Ohio a décidé de suspendre une association étudiante masculine
Photo: AP Photo/Angie Wang

En bref

  • L'université d'Etat de l'Ohio a suspendu la fraternité Sigma Alpha Epsilon après qu'une vidéo montrant deux étudiants en feu a été visionnée plus d'un million de fois. L'incident s'est déroulé samedi dans un contexte de chahut sur le campus.
  • La vidéo, entre rires et cris, relance le débat sur les pratiques controversées des «fraternités», souvent critiquées pour des bizutages humiliants et des excès. Une enquête a été ouverte par l'université et la police de Colombus.
  • Depuis 1856, Sigma Alpha Epsilon revendique former des «leaders». Le porte-parole de l'université a qualifié les faits d'«extrêmement préoccupants», précisant que les jeunes blessés recevaient des soins, sans confirmer un lien avec un bizutage.
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AFP Agence France-Presse

L'université d'Etat de l'Ohio a décidé de suspendre une association étudiante masculine à la suite d'images devenues virales montrant deux jeunes prendre feu lors d'une scène entre chahut et rixe, ont rapporté mardi des médias américains. Cette affaire vient jeter un nouveau coup de projecteur défavorable sur les «fraternités» des campus des Etats-Unis, régulièrement accusées d'être un univers marqué par des soirées de débauche, la loi du silence et des bizutages humiliants.

Des révélations tardives sur un viol collectif présumé en 2024 d'une étudiante de la prestigieuse université Cornell, dans l'Etat de New York, suscitent actuellement un vif émoi dans l'opinion publique américaine. Cette fois, dans l'Ohio, est mise en cause la fraternité Sigma Alpha Epsilon, qui se targue de transformer depuis 1856 des jeunes hommes en «leaders». Dans une vidéo vue plus d'un million de fois et montrant une séquence chaotique, on voit deux jeunes dont les pantalons de survêtement s'enflamment, entre rires et cris de panique.

Les faits, survenus samedi, sont «extrêmement préoccupants», a commenté Ben Johnson, le porte-parole de l'université, cité par la chaîne locale WCMH, en justifiant la suspension de la fraternité au moins le temps de l'enquête interne menée par les autorités du campus. «Les individus concernés reçoivent les soins nécessaires», a ajouté Ben Johnson, sans préciser si l'incident relevait d'une épreuve de bizutage. La police de Colombus, la capitale de l'Etat de l'Ohio où se trouve le principal campus de l'université, a également annoncé ouvrir une enquête.

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