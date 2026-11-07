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Dans un zoo américain
Des pandas géants chinois ont pris possession de leur nouvelle demeure

Ping Ping et Fu Shuang, deux pandas géants offerts par la Chine, ont fait leur apparition au zoo d'Atlanta vendredi. Ces ambassadeurs de la diplomatie chinoise resteront en Géorgie pour les dix prochaines années.
Publié: il y a 2 minutes
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Photo: imago/VCG
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ATS Agence télégraphique suisse

Ping Ping et Fu Shuang, deux pandas géants offerts par la Chine, ont ravi vendredi les visiteurs du zoo d'Atlanta, dans l'Etat de Géorgie, lors de leur première apparition publique depuis leur arrivée aux Etats-Unis. Ping Ping, un mâle, et Fu Shuang, une femelle, sont arrivés en septembre et devraient passer les dix prochaines années dans ce zoo du sud du pays.

Ces animaux «ont la capacité unique de susciter la curiosité, éveiller une passion, provoquer de la joie et rassembler les gens à travers le monde», a affirmé Raymond King, le responsable du zoo. «Cet esprit extraordinaire de collaboration contribue à assurer l'avenir d'une espèce véritablement appréciée dans le monde entier», a-t-il ajouté.

En prévision de leur arrivée, le zoo d'Atlanta a rénové ses installations et constitué une équipe de soigneurs animaliers. Il a également garanti un approvisionnement stable et de long terme en bambou, cultivé localement à Atlanta. Le zoo d'Atlanta a déjà accueilli des pandas prêtés par la Chine pendant un quart de siècle à partir de 1999, mais il n'en avait plus hébergé depuis 2024.

Diplomatie du panda

Pékin envoie ces créatures à la douce fourrure aux quatre coins du globe depuis des décennies, comme des ambassadeurs de son «soft power» et de sa bonne volonté diplomatique.

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Dès 1972 par exemple, la Chine avait offert un couple de pandas à Washington, à la suite de la visite historique du président américain Richard Nixon dans la nation communiste.

Mais si les prêts de pandas servent à illustrer de bonnes relations diplomatiques, les ursidés peuvent aussi être rappelés pour signifier du mécontentement.

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