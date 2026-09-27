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Après la rencontre Trump-Xi
La Chine envoie deux pandas géants aux Etats-Unis

La Chine a envoyé ce dimanche deux pandas géants aux Etats-Unis dans le cadre de sa célèbre «diplomatie du panda». Ping Ping et Fu Shuang vivront dix ans dans un zoo d'Atlanta.
Publié: 08:57 heures
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La Chine a envoyé deux pandas géants au zoo d'Atlanta.
Photo: Xinhua/ABACA
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ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a envoyé deux pandas géants aux Etats-Unis dimanche matin, selon son agence de presse officielle, nouvelle manifestation de sa dite «diplomatie du panda».

Le transfert des deux ursidés, objet d'un accord en 2025, avait été annoncé jeudi par le président chinois Xi Jinping lors d'une visite à Washington pour un sommet avec son homologue américain Donald Trump. Ces animaux sont extrêmement populaires à travers le monde et la Chine les utilise comme un atout diplomatique pour soigner ses liens avec d'autres pays en les prêtant.

Dix ans à Atlanta

Ping Ping et Fu Shuang sont ainsi partis de l'aéroport international Chengdu-Shuangliu (sud) à 03H00 locales, a indiqué l'agence Chine nouvelle. Ils passeront les dix prochaines années dans un zoo d'Atlanta. Une cérémonie d'au revoir a été organisée pour eux avant leur départ.

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Si les prêts de pandas servent à veiller aux bonnes relations, les ursidés peuvent aussi être rappelés pour signifier du mécontentement. Pékin a par exemple rapatrié deux de ces animaux du Japon cette année, après des propos de la Première ministre japonaise sur Taïwan qui ont suscité la colère chinoise.

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