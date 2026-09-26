Trump s'est encore fait berner par Xi Jinping

2-0 pour la Chine. Tel est le score après les deux rencontres entre les chefs d'Etat Donald Trump et Xi Jinping cette année. Lors du dernier sommet entre les deux superpuissances, Trump a une nouvelle fois offert des cadeaux inestimables à son illustre invité.

Samuel Schumacher

Le sommet de deux jours entre les deux superpuissances, réunissant Xi Jinping et Donald Trump, a tout de même abouti à un résultat concret: les deux pandas géants chinois, Fu Shuang et Ping Ping, quitteront bientôt leur pays d'origine pour rejoindre le zoo d'Atlanta.

Aussi mignons que soient les cadeaux apportés par Xi Jinping lors de sa première visite d’Etat aux Etats-Unis depuis plus de dix ans, les deux pays les plus puissants du monde ne se sont pas rapprochés d’un iota sur les sujets épineux tels que Taïwan et l’Iran. Xi Jinping ne rentre toutefois pas les mains vides dans son immense empire. Son hôte, Trump, lui a offert un cadeau bien plus précieux que ces deux pandas.

A l’ordre du jour du sommet, outre un dîner luxueux et la visite du nouvel héliport de Trump devant la Maison Blanche (Xi Jinping a mimé avec brio l’intérêt), figuraient divers thèmes centraux qui concernent non seulement les Etats-Unis et la Chine, mais aussi la Suisse.

Sur l'IA, ils sont d’accord... malheureusement

Guerre contre l’Iran : les Chinois achètent toujours environ 80% du pétrole iranien et contribuent à financer le régime des mollahs. De plus, selon une nouvelle révélation du «Wall Street Journal», Pékin aurait acheminé par avion, rien que cette année, 1300 livraisons de puces et de composants électroniques destinés à l’industrie de guerre iranienne vers la République islamique. L’espoir de Trump de rallier les Chinois à sa cause et de pouvoir faire pression sur le régime de Téhéran s'est envolé.

: les Chinois achètent toujours environ 80% du pétrole iranien et contribuent à financer le régime des mollahs. De plus, selon une nouvelle révélation du «Wall Street Journal», Pékin aurait acheminé par avion, rien que cette année, 1300 livraisons de puces et de composants électroniques destinés à l’industrie de guerre iranienne vers la République islamique. L’espoir de Trump de rallier les Chinois à sa cause et de pouvoir faire pression sur le régime de Téhéran s'est envolé. Taïwan : Xi Jinping, quant à lui, avait espéré amener enfin les Etats-Unis non seulement à ne pas reconnaître l’indépendance de Taïwan, comme c’est la coutume depuis toujours, mais aussi à la rejeter activement. Une différence apparemment subtile, mais dans le monde de la diplomatie, il s’agit d’un changement gigantesque. Trump retient certes toujours des livraisons d’armes à Taipei d’une valeur de 14 milliards (comme «monnaie d’échange»), mais il ne souhaite pas exercer de pression supplémentaire sur Taïwan.

: Xi Jinping, quant à lui, avait espéré amener enfin les Etats-Unis non seulement à ne pas reconnaître l’indépendance de Taïwan, comme c’est la coutume depuis toujours, mais aussi à la rejeter activement. Une différence apparemment subtile, mais dans le monde de la diplomatie, il s’agit d’un changement gigantesque. Trump retient certes toujours des livraisons d’armes à Taipei d’une valeur de 14 milliards (comme «monnaie d’échange»), mais il ne souhaite pas exercer de pression supplémentaire sur Taïwan. Commerce : les Chinois exportent nettement plus de marchandises vers les Etats-Unis que l’inverse (déficit commercial de 33 milliards cette année). En mai, la Chine avait certes promis d’acheter 25 millions de tonnes de soja américain, d’acquérir pour 17 milliards de dollars de marchandises supplémentaires et de lever les restrictions à l’exportation des terres rares. Mais à l’exception du soja, les Chinois n’ont jusqu’à présent pas tenu parole. Quoi qu’il en soit, en marge de la rencontre entre Xi Jinping et Trump, les deux délégations ont décidé de prolonger de deux mois supplémentaires (jusqu’à la mi-janvier 2027) la trêve dans la guerre des droits de douane.

: les Chinois exportent nettement plus de marchandises vers les Etats-Unis que l’inverse (déficit commercial de 33 milliards cette année). En mai, la Chine avait certes promis d’acheter 25 millions de tonnes de soja américain, d’acquérir pour 17 milliards de dollars de marchandises supplémentaires et de lever les restrictions à l’exportation des terres rares. Mais à l’exception du soja, les Chinois n’ont jusqu’à présent pas tenu parole. Quoi qu’il en soit, en marge de la rencontre entre Xi Jinping et Trump, les deux délégations ont décidé de prolonger de deux mois supplémentaires (jusqu’à la mi-janvier 2027) la trêve dans la guerre des droits de douane. IA : après toutes les mises en garde concernant les conséquences prétendument mortelles de l’essor non réglementé de l’IA ces dernières semaines, de nombreux observateurs avaient espéré que les deux superpuissances de l’IA, la Chine et les Etats-Unis, s’accorderaient sur des réglementations et des normes. Mais cela ne s’est pas produit. La Chine ne veut pas se laisser freiner, pas plus que Trump, qui parle désormais de «super-intelligence» plutôt que d’intelligence artificielle.

: après toutes les mises en garde concernant les conséquences prétendument mortelles de l’essor non réglementé de l’IA ces dernières semaines, de nombreux observateurs avaient espéré que les deux superpuissances de l’IA, la Chine et les Etats-Unis, s’accorderaient sur des réglementations et des normes. Mais cela ne s’est pas produit. La Chine ne veut pas se laisser freiner, pas plus que Trump, qui parle désormais de «super-intelligence» plutôt que d’intelligence artificielle. Ukraine: d’après ce que l’on peut déduire des déclarations officielles, Xi Jinping et Trump n’ont pas du tout évoqué leur connaissance commune au Kremlin ni ses agissements meurtriers dans le pays voisin.

Beaucoup de vent et de faste, donc. Et c’est précisément là que le bât blesse: Trump est en effet passé de gaffe en gaffe et a fourni à la propagande d’Etat chinoise une multitude d’images qui soulignent à quel point le président américain s’est mis dans le pétrin face à son hôte de marque.

La grosse gaffe de Trump

Commençons par l’accueil. Trump attendait personnellement devant l’avion de Xi Jinping à son arrivée pour l’accueillir, alors que le président chinois s’était contenté d’envoyer son vice-président lors de la visite de Trump à Pékin en mai. Le message caché? «Je suis plus important pour toi que tu ne l’es pour moi.»

Puis il y a eu le survol bruyant d'une formation de bombardiers américains qui a grondé juste au-dessus des têtes des deux dirigeants. Trump a grimacé, s'est baissé, a levé les yeux en plissant les paupières, tandis que Xi Jinping restait debout, stoïque, sans broncher. Trump, le faible, aux côtés du puissant Chinois. Une image accablante. Et un cadeau inestimable pour l'invité venu d'Extrême-Orient, qui aime se présenter chez lui comme le grand maître de l'actualité mondiale.

Mais après la visite de Xi Jinping, Trump ne fait pas seulement mauvaise figure auprès du public chinois – il suscite également des froncements de sourcils au sein même de son propre parti. Les élections de mi-mandat américaines auront lieu dans un peu plus d’un mois.

Le sujet le plus important pour les Américains? La hausse du coût de la vie. L’argument principal des républicains? La gauche socialiste ne fait qu’empirer les choses. Comment le somptueux dîner d’Etat organisé par Trump à Washington en l’honneur du dirigeant du Parti communiste chinois s’inscrit-il dans cette stratégie électorale? Cette question reste elle aussi sans réponse après le dernier sommet américano-chinois.