Les deux dirigeants ont notamment évoqué la guerre en Iran, la réouverture du détroit d’Ormuz et la possibilité de nouvelles rencontres d’ici la fin de l’année.

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi la visite d’Etat de son homologue chinois Xi Jinping de «très positive pour les deux pays» et dit avoir parlé avec lui de la guerre en Iran.

«Je pense que nous avons fait des progrès énormes, très positifs pour les deux pays», a déclaré Donald Trump vendredi matin depuis la Maison Blanche, où il recevait autour d’un thé Xi Jinping et sa femme Peng Liyuan, en présence de la Première dame Melania Trump, au dernier jour de cette visite fastueuse.

Le président chinois a lui mentionné la possibilité de deux autres «occasions» de rencontrer Donald Trump d’ici fin 2026, au sommet de l’APEC en Chine mi-novembre et au sommet du G20 en Floride en décembre.

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«Ça va très bien se passer»

Plus tard dans la matinée, au cours d’une visite des Archives nationales à Washington avec Xi Jinping, Donald Trump a répondu par l’affirmative à la question de savoir si les deux présidents avaient abordé le sujet de la guerre en Iran. Interrogé sur des progrès éventuels concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, il a répondu: «Je pense que ça va très bien se passer.»

La veille, Xi Jinping a déclaré que Washington et Téhéran devaient résoudre leurs différends «le plus rapidement possible» par la négociation, selon des propos rapportés par l’agence d’Etat Chine Nouvelle. La Chine, alliée de l’Iran, subit les retombées du conflit déclenché par le milliardaire républicain.

Coexistence pacifique

Xi Jinping a été reçu avec des égards très appuyés par Donald Trump, qui a assuré avoir bâti une relation de «grande amitié» avec son homologue chinois. Ce dernier a profité de sa venue à la Maison Blanche pour plaider la coexistence pacifique entre les deux superpuissances rivales, tout en réaffirmant ses lignes rouges sur Taïwan.

Cette visite d’Etat de trois jours a connu jeudi son apogée mondaine avec un dîner de gala auquel étaient conviés, côté américain, les patrons des plus grandes entreprises, avec un accent particulier sur la tech.