Malgré le boycott des USA
Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl 2026

Le rappeur portoricain Bad Bunny animera le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2026 à Santa Clara, Californie. L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé sa participation à cet événement majeur de la culture américaine.
Écouter
Le rappeur portoricain Bad Bunny assurera le show de la mi-temps de l'édition 2026 du Super Bowl, le 8 février prochain à Santa Clara en Californie. la NFL l'a annoncé dimanche soir.

L'artiste de 31 ans, star mondiale du rap latino, a confirmé, dans une vidéo publiée sur son site Instagram, qu'il serait aux manettes du plus grand spectacle de l'année aux Etats-Unis.

«C'est pour mon peuple»

«Ce que je ressens va au-delà de ma personne», a déclaré Bad Bunny dans un communiqué publié par la NFL. «C'est pour tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont couru des kilomètres pour que je marque cet essai. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire».

Le traditionnel «half time show» - que les plus grands artistes, de Madonna à Michael Jackson en passant par les Rolling Stones, ont assuré - rassemble des dizaines de millions de téléspectateurs.

Boycott des USA pour sa tournée

Ambassadeur mondial de la musique latino, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, vient de terminer à San Juan, la capitale portoricaine, une série de concerts baptisée «No Me Quiero Ir De Aqui» ("Je ne veux pas partir d'ici"). Cette ode politique à son île natale et territoire rattaché aux Etats-Unis a attiré plus d'un demi-million d'admirateurs.

Le chanteur avait annoncé récemment qu'il ne se rendrait pas aux Etats-Unis à l'occasion de sa prochaine tournée mondiale en raison du risque de descentes de la police de l'immigration (ICE) en marge de ses concerts. Sa tournée mondiale doit notamment passer par l'Amérique latine, l'Australie et l'Europe entre novembre 2025 et juillet 2026.

