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Un suspect a été interpellé
Une fusillade lors d'un festival à Seattle fait trois morts et quatre blessés

Une fusillade lors d'un festival à Seattle a fait trois morts et quatre blessés, dont un enfant de deux ans, selon CNN. Une femme est dans un état critique. Un suspect a été arrêté par la police.
Publié: 05:56 heures
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Dernière mise à jour: 10:45 heures
Un homme non identifié est conduit par la police sur les lieux d'une fusillade survenue au Seattle Center.
Photo: AP Photo/Lindsey Wasson
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Dimitri FaravelJournaliste Blick

Une fusillade a éclaté dimanche soir lors du festival gastronomique Bite of Seattle, organisé au Seattle Center, à quelques mètres de la célèbre Space Needle. D'après le média américain CNN, trois personnes ont perdu la vie et quatre autres ont été touchées par des tirs, dont un enfant de deux ans.

Les secours ont été appelés peu après 18h après des signalements de coups de feu. Quatre personnes, parmi lesquelles le jeune enfant, ont été conduites à l'hôpital. Le centre médical Harborview a précisé que toutes avaient été blessées par balle. Tyrone Davis, chef adjoint de la police de Seattle (SPD)a fait état de «trois décès au total pour sept victimes» recensées. Deux personnes sont mortes sur les lieux du drame, tandis qu'une troisième est décédée des suites de ses blessures après son transport à l'hôpital de Harborview.

Aucun suspect identifié pour l'instant

La police de Seattle a arrêté un suspect, a annoncé la maire de la ville, Katie Wilson, dans un communiqué. Les circonstances précises de la fusillade restent toutefois encore inconnues. «Nous pensons que deux personnes se tiraient dessus», a déclaré Tyrone Davis lors d'une conférence de presse en fin de soirée.

Le festival, qui attire chaque année des centaines de commerçants et propose également des concerts, rassemblait de nombreux visiteurs au moment des tirs. Des témoins ont raconté avoir entendu entre sept et huit détonations, tandis qu'un autre affirme avoir entendu une vingtaine de coups de feu. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des participants prendre la fuite dans la panique.

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Cette fusillade figure parmi les 271 fusillades de masse recensées cette année aux Etats-Unis par le Gun Violence Archive, qui considère comme telle toute attaque ayant fait au moins quatre victimes par balle. 

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