Une fusillade lors d'un festival à Seattle a fait deux morts et cinq blessés, dont un enfant de deux ans, selon CNN. Une femme est dans un état critique. Un suspect a été arrêté par la police.

Une fusillade lors d'un festival à Seattle fait au moins deux morts et cinq blessés

Une fusillade lors d'un festival à Seattle fait au moins deux morts et cinq blessés

Un suspect a été interpellé

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Une fusillade a éclaté dimanche soir lors du festival gastronomique Bite of Seattle, organisé au Seattle Center, à quelques mètres de la célèbre Space Needle. D'après le média américain CNN, deux personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été touchées par des tirs, dont un enfant de deux ans.

Les secours ont été appelés peu après 18h après des signalements de coups de feu. Quatre autres personnes, parmi lesquelles le jeune enfant, ont été conduites à l'hôpital. Le centre médical Harborview a précisé que toutes avaient été blessées par balle et qu'une femme se trouvait dans un état critique.

Aucun suspect identifié pour l'instant

La police de Seattle a arrêté un suspect, a annoncé la maire de la ville, Katie Wilson, dans un communiqué. Les circonstances précises de la fusillade restent toutefois encore inconnues.

Le festival, qui attire chaque année des centaines de commerçants et propose également des concerts, rassemblait de nombreux visiteurs au moment des tirs. Des témoins ont raconté avoir entendu entre sept et huit détonations, tandis qu'un autre affirme avoir entendu une vingtaine de coups de feu. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des participants prendre la fuite dans la panique.

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Cette fusillade figure parmi les 271 fusillades de masse recensées cette année aux Etats-Unis par le Gun Violence Archive, qui considère comme telle toute attaque ayant fait au moins quatre victimes par balle.