A New York, 56 personnes ont été interpellées mercredi soir lors d’incidents en marge du 4e match de la finale NBA entre les Knicks et les Spurs. Quinze ont été arrêtées et 41 ont été convoquées au tribunal.

Une cinquantaine de personnes interpellées à New York en marge de la finale NBA

Une cinquantaine de personnes interpellées à New York en marge de la finale NBA

AFP Agence France-Presse

Cinquante-six personnes ont été interpellées dans les rues de New York mercredi soir après des incidents en marge du quatrième match de la finale NBA opposant les Knicks aux San Antonio Spurs, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police. Parmi elles, 15 ont été arrêtées et 41 ont été relâchées avec des convocations au tribunal. Les charges pesant contre ces personnes vont de troubles à l'ordre public et dégradations à l'agression d'un policier, en passant par la possession d'un couteau ou de contrefaçons.

Dix policiers ont été blessés, dont un qui a été frappé à la tête avec une bouteille en verre, a ajouté le porte-parole de la police de New York (NYPD). Les faits se sont déroulés dans le centre de Manhattan, autour du Madison Square Garden, la célèbre enceinte sportive qui accueillait la rencontre, bouclée par un important dispositif de sécurité.

Un oeuf sur Wembanyama

Selon la police, environ 10'000 personnes étaient rassemblées sur place. Parmi les incidents recensés, la police parle de personnes montant sur des véhicules en circulation, des échafaudages, des feux de circulation et des bâtiments, de tentative de renverser un taxi, de feux d'artifice allumés dans la foule, de bagarres ou encore de lancers d'objets, notamment en direction de forces de l'ordre.

«Une fois de plus, de grandes foules se sont livrées à un comportement incroyablement imprudent et dangereux la nuit dernière, pendant et après le match. Cela démontre précisément pourquoi le NYPD a renforcé sa présence dans et autour du Madison Square Garden», a commenté la police new-yorkaise. Des supporters ont également hué le Français Victor Wembanyama et ses coéquipiers des Spurs alors qu'ils regagnaient leur hôtel, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Au moins un oeuf a été lancé en direction de la vedette de la franchise texane.

Lundi, lors du troisième match de la finale en présence de Donald Trump, la police avait procédé à l'interpellation de 21 personnes, dont huit ont été inculpées, les autres recevant des amendes. Les forces de l'ordre avaient compté quatre blessés dans leurs rangs. Des supporters des Spurs avaient également été pris à partie lors de ce match, des faits dénoncés comme «inacceptables» par Victor Wembanyama.

Sur le plan sportif, après une incroyable remontée au score et une victoire sur le fil 107-106 mercredi soir, les New York Knicks mènent 3-1 dans cette finale au meilleur des sept matches. La franchise aura l'occasion de remporter son troisième trophée, le premier depuis 1973, samedi à San Antonio.