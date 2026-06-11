Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont laissé fondre une avance de 29 points pour perdre mercredi 107-106 sur le parquet de New York. Les Knicks mènent désormais 3-1 dans la finale et sont à un succès du titre NBA.

AFP Agence France-Presse

Flamboyant en début de partie, Wembanyama (24 points, 13 rebonds) s'est effondré comme tout le collectif texan, victime de la plus grande remontée de l'histoire des finales NBA avant le match 5 samedi à San Antonio. Héroïque, l'ailier new-yorkais OG Anunoby (33 points) a inscrit le panier de la victoire à moins de deux secondes de la sirène finale, en s'envolant au rebond offensif pour rediriger le ballon dans le panier.

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Ce match pivot, qui a failli relancer les Spurs dans cette finale, a finalement propulsé les Knicks à un succès d'un troisième titre, le premier depuis 1973, dans un Madison Square Garden d'autant plus bouillant sur la fin que l'espoir semblait perdu à la pause (76-49 Spurs).

Coutumiers des retournements de situation fantastiques, les New-Yorkais avaient déjà remonté 22 points de retard dans le dernier quart-temps lors d'un match contre Cleveland au tour précédent. Les Knicks ont remporté 14 de leurs 15 derniers matches de play-offs, ce dernier malgré une entame calamiteuse, étouffés par la défense de San Antonio.

Les Spurs, dont le noyau dur découvre les play-offs, comme Victor Wembanyama à 22 ans, ont fait leur âge dans un deuxième acte ponctué de mauvais choix et de maladresses. Le géant français a lui-même raté deux lancers francs cruciaux à 1'47'' de la fin du match. Il devra impérativement se rattraper samedi à domicile, s'il veut prolonger sa saison et revenir à New York pour un match 6.

Plusieurs arrestations à New York

La police a procédé mercredi soir à plusieurs interpellations à proximité du Madison Square Garden à New York, après des incidents provoqués par des fans rassemblés pour le quatrième match de la finale NBA entre les Spurs et les Knick, a constaté un photographe de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont également fait usage de grenades assourdissantes pour tenter de disperser des attroupements. Au moins quatre personnes ont été interpellées. Les faits se sont déroulés dans le centre de Manhattan, pendant la rencontre, à quelques rues de la célèbre enceinte sportive qui accueillait la finale, bouclée pour l'occasion par d'importantes forces de police. Craignant des débordements, les autorités avaient interdit plus tôt dans la journée des retransmissions du match prévues à proximité de la salle.