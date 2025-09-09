DE
Une pratique habituelle
Le président du Venezuela avance à nouveau Noël au 1er octobre

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a avancé lundi le début des fêtes de Noël au 1er octobre par décret. Cette pratique habituelle vise à stimuler l'économie et la «joie», dans un contexte de fortes tensions.
Publié: il y a 28 minutes
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a annoncé lundi qu'il allait avancer par décret au 1er octobre le début des fêtes de Noël, une pratique habituelle chez lui. «Nous allons appliquer la formule des autres années qui a fait beaucoup de bien à l'économie, à la culture, à la joie, au bonheur (...). Noël au Venezuela démarre le 1er octobre», a déclaré Nicolas Maduro lors de son programme télévisé hebdomadaire.

Le chef de l'Etat socialiste est coutumier du fait. L'année dernière, il avait déjà avancé le début des festivités de Noël au 1er octobre, en pleine crise politique liée à sa réélection contestée. Il avait aussi «lancé» Noël en octobre ou en novembre en 2019, 2020 et 2023.

Cette année, Nicolas Maduro a dit défendre «le droit au bonheur» des Vénézuéliens au moment où les Etats-Unis ont déployé des bateaux de guerre près des eaux du pays dans ce qu'ils présentent comme une opération antidrogue. Caracas y voit pour sa part une tentative de renverser son régime. «Encore une fois cette année Noël commence le 1er octobre avec de la joie, du commerce, de l'activité, de la culture, des chants de Noël», des danses et des plats traditionnels, a affirmé le président.

