Le département d'Etat américain alerte ses citoyens à l'étranger: «Redoublez de prudence». Une escalade imprévisible liée au conflit avec l'Iran pourrait affecter vols, déplacements et sécurité, particulièrement au Moyen-Orient.

Washington rappelle les Américains à la «prudence» en raison du conflit avec l'Iran

Washington rappelle les Américains à la «prudence» en raison du conflit avec l'Iran

AFP Agence France-Presse

Le département d'Etat américain a réitéré lundi un message d'alerte exhortant les citoyens américains à travers le monde à «redoubler de prudence» en raison du conflit avec l'Iran.

«La situation sécuritaire reste complexe et pourrait connaître une escalade imprévisible», a-t-il mis en garde dans une publication sur le réseau social X.

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Le département d'Etat a invité «les ressortissants américains se trouvant actuellement au Moyen-Orient» à «faire preuve de prudence et d'une vigilance accrue et se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l'espace aérien et à d'éventuelles perturbations de leurs déplacements», mais aussi à «reconsidérer tout projet de voyage» ou de transit vers cette région.

«L'Iran et les groupes qui soutiennent l'Iran pourraient s'en prendre à d'autres intérêts américains à l'étranger ou à des lieux associés aux Etats-Unis et aux Américains partout dans le monde», a-t-il également averti.