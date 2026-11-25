AFP Agence France-Presse
Au moins 30 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un incendie dans un quartier populaire de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé, révisant à la hausse un premier bilan de 21 morts.
Des images vidéo authentifiées par l'AFP montrent un important feu et d'épais nuages de fumée monter du site du sinistre, dans le quartier de Warraq.
Le feu s'est déclaré lorsqu'un camion chargé de carburant s'est renversé sur une autoroute très fréquentée, selon les médias d'État. Une quarantaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, a précisé le ministère dans un communiqué, recensant aussi au moins 15 personnes blessées et transportées à l'hôpital.
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