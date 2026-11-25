Un vaste incendie ravage un quartier populaire de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, ce mercredi soir. Au moins 30 personnes ont perdu la vie.

Un camion-citerne se renverse sur l'autoroute: au moins 30 morts

Un camion-citerne se renverse sur l'autoroute: au moins 30 morts

Dans un quartier populaire de Gizeh

AFP Agence France-Presse

Au moins 30 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un incendie dans un quartier populaire de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé, révisant à la hausse un premier bilan de 21 morts.

Des images vidéo authentifiées par l'AFP montrent un important feu et d'épais nuages de fumée monter du site du sinistre, dans le quartier de Warraq.

Le feu s'est déclaré lorsqu'un camion chargé de carburant s'est renversé sur une autoroute très fréquentée, selon les médias d'État. Une quarantaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, a précisé le ministère dans un communiqué, recensant aussi au moins 15 personnes blessées et transportées à l'hôpital.

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