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Un mort et des blessés
Un trolleybus s'encastre dans un supermarché en Autriche

À Salzbourg, un bus a percuté un bâtiment lundi, causant un décès et des dizaines de blessés. Le conducteur aurait été victime d’une urgence médicale avant l’accident.
Publié: il y a 53 minutes
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Un bus a percuté un bâtiment à Salzbourg. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Marian Nadler

Une personne est décédée et plusieurs autres ont été blessées après la sortie de route d’un bus dans le quartier d’Itzling à Salzbourg, en Autriche. Le trolleybus s’est encastré lundi en début d’après-midi dans un bâtiment abritant notamment un supermarché, selon la Croix-Rouge. «Une personne est décédée malgré les tentatives de réanimation», a indiqué une porte-parole de la Croix-Rouge à l’AFP.

Une trentaine de personnes touchées

Selon l’agence APA, citant les secours, deux personnes ont été grièvement blessées et hospitalisées, tandis que cinq autres ont été légèrement blessées. En outre, environ 25 à 30 autres personnes auraient été touchées, parmi lesquelles des passagers, des passants et des clients du supermarché. Le conducteur du bus aurait été victime d’une urgence médicale et a dû être opéré en urgence, selon le journal «Kronen Zeitung».

D’importants moyens de secours, dont la police et les pompiers, ont été déployés sur place. Une protection visuelle a été installée et les abords du bâtiment ont été bouclés. Une partie importante du bus est restée encastrée dans la façade, alors que les pompiers tentaient de l’extraire.

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Les autorités ont également fait appel à un ingénieur en structure afin d’évaluer un éventuel risque d’effondrement du bâtiment. Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore établies.

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