Un enfant de sept ans est décédé mardi matin à Annecy suite à l'accident d'un bus. Aucun autre blessé n'a été signalé, malgré un important déploiement de secours sur les lieux.

ATS Agence télégraphique suisse

Un enfant de sept ans est décédé mardi matin à Annecy à la suite de l'accident d'un bus, a indiqué la procureure à l'AFP. Il n'y aurait pas d'autres victimes, a précisé la magistrate, alors que de gros moyens de secours ont été déployés sur place, selon la préfecture de Haute-Savoie et les pompiers.

L'accident s'est produit vers 8H45 à la limite entre Annecy et le quartier de Cran-Gévrier et serait a priori dû «à un malaise du conducteur, qui aurait dévié de sa trajectoire et qui aurait percuté une ou plusieurs personnes», selon la préfecture. Un communiqué doit être publié ultérieurement.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bus immobilisé, entouré de plusieurs véhicules de pompiers, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Il s'agit d'un bus de ligne de la régie des transports publics de l'agglomération d'Annecy, Sibra.