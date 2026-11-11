Un SUV fonce dans un groupe de personnes à Los Angeles

En bref
- À North Hollywood, un SUV blanc a foncé dans un groupe de vendeurs ambulants et de piétons
- Selon les pompiers, trois personnes sont mortes sur place
- Le conducteur présumé figure également parmi les blessés
Gabriel Knupfer
Choc à Los Angeles: une Toyota Sienna blanche a foncé à North Hollywood dans un groupe de vendeurs ambulants et de piétons. Selon les pompiers de Los Angeles (LAFD), trois personnes sont mortes sur place. Au moins trois autres personnes ont été transportées dans un état critique vers des hôpitaux locaux, écrit le LAFD dans un communiqué.
Le conducteur, âgé d'une soixantaine d'années, figure parmi les blessés, rapporte la chaîne CNN. Les circonstances de l'accident ne sont pas claires. Des tests sont en cours pour savoir s'il conduisait sous l'influence de substances.
Développement suit.
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