Un séisme de magnitude 6,7 a frappé vendredi soir le centre du Pérou, près de Junín. Ressenti jusqu’à Lima, il n’a causé ni victimes ni dégâts majeurs, selon les autorités.

Un fort séisme de magnitude 6,7 secoue le centre du Pérou jusqu'à Lima

Un fort séisme de magnitude 6,7 secoue le centre du Pérou jusqu'à Lima

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé vendredi soir le centre du Pérou, sans faire de victimes ni causer de dégâts importants, selon un bilan préliminaire des autorités. Le tremblement de terre s'est produit à 19H09 (01H09 en Suisse samedi), à 30 kilomètres au nord-ouest de la ville de Junín, à une profondeur de 129 kilomètres, a annoncé l'Institut géophysique péruvien (IGP).

Le service géologique américain (USGS) a également évalué la magnitude du séisme à 6,7, mais estimé sa profondeur à 108 km. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision ont montré des habitants de Lima et d'autres régions du pays sortir dans les rues après avoir ressenti la secousse. A Lima, à quelque 300 km de l'épicentre, le séisme a poussé des centaines de personnes à évacuer bureaux et immeubles dans le quartier touristique de Miraflores, ont constaté des journalistes de l'AFP.

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La secousse a été ressentie avec une intensité allant de modérée à forte par la population, selon le Centre national des opérations d'urgence (COEN). «La surveillance se poursuit dans les zones vulnérables», a-t-il indiqué. «Les secousses ont été intenses», a déclaré à l'AFP le président de l'IGP, Hernando Tavera, faisant état d'éboulements et de chutes de pierres, sans dégâts signalés dans l'immédiat.

«Nous n'avons pas de dégâts majeurs à déplorer. Des glissements de terrain nous ont toutefois été signalés sur certains tronçons de route, sans provoquer d'accident de la circulation pour le moment», a déclaré Luis Vásquez, directeur de l'Institut national de protection civile (Indeci) à la radio RPP. Le séisme a également été ressenti dans les régions d'Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco et Callao.

Le 18 juillet, un séisme de magnitude 5,4 avait déjà frappé la région de Junín, faisant six morts et provoquant des dégâts dans de nombreuses habitations. Pays de 34 millions d'habitants, le Pérou est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, une zone de forte activité sismique qui entoure l'océan Pacifique. Chaque année, au moins 400 séismes se produisent au Pérou, dont une centaine sont perceptibles par la population.

Le 15 août 2007, un séisme de magnitude 7,9 avait fait 595 morts dans la région de Pisco, dans le sud du Pérou, et provoqué un petit tsunami. Plusieurs puissants séismes ont également frappé l'Amérique latine ces derniers mois, notamment au Panama le 9 octobre et en Colombie le 10 août. Deux fortes secousses ont également touché le Venezuela en juin faisant plus de 6500 morts et des milliers de disparus.