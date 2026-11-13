Dans le port de La Nouvelle-Orléans, un pétrolier est entré en collision avec un paquebot. 32 personnes ont été blessées, mais il n'y a eu aucun décès.

Marian Nadler et Yannick Weber

Vendredi, à La Nouvelle-Orléans, dans l'État de Louisiane, un pétrolier est entré en collision avec le bateau «American Heritage». CNN rapporte que 32 personnes ont été transportées à l'hôpital pour des blessures légères. Les autorités ont confirmé quelques heures après l'accident qu'il n'y avait eu aucun décès et que personne ne manquait à l'appel. Le président américain Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social et a salué les opérations de sauvetage. «Personne n'a été tué, c'est incroyable», a-t-il écrit.

Au moment de la collision, environ 180 passagers se trouvaient à bord de l'American Heritage, en plus des membres d'équipage. Le bateau était amarré dans le port de La Nouvelle-Orléans, sur le Mississippi, lorsque le pétrolier «Atlantic Asphalt» l'a percuté. Le bateau s'est ensuite couché sur le côté.

Onéreuse croisière sur le Mississippi

L'agence de presse AP a rapporté que des personnes avaient été vues dans le fleuve avec des gilets de sauvetage, tandis que l'American Heritage coulait lentement.

L'American Heritage fait partie de la flotte de la compagnie de croisières fluviales American Cruise Lines. Une croisière sur le Mississippi coûte au moins 4000 dollars américains (environ 3350 francs).