Un journal danois récemment révélé qu’un navire de guerre russe aurait été repéré au large de l'île danoise de Langeland, à proximité d’infrastructures critiques visées ces derniers jours par des drones. Moscou dément, mais des soupçons d’opérations hybrides planent.

Un navire de guerre de Vladimir Poutine se cache au large d'une île danoise

Un navire de guerre de Vladimir Poutine se cache au large d'une île danoise

1/4 L'Aleksandr Shabalin se cacherait à la frontière maritime avec les eaux danoises. (Image d'archives) Photo: Wikipedia

Marian Nadler

Ce que le journal danois «Ekstra Bladet» révèle jeudi est explosif. Alors que pratiquement toute l'infrastructure critique du Danemark est en alerte depuis plusieurs jours à cause de drones d'origine inconnue, un article révèle qu'un navire de la marine russe se trouve à quelques kilomètres seulement de la frontière danoise.

Malgré les démentis de Moscou, de nombreux politiciens et experts européens soupçonnent la Russie d'être derrière ces attaques hybrides. Les regards se sont rapidement tournés vers les pétroliers civils qui pourraient faire partie de la flotte fantôme de Vladimir Poutine, et donc servir de base aux opérations de drones.

Au large de Langeland

D'après les recherches menées par «Ekstra Bladet», un navire de guerre russe s'est caché ces derniers jours proches des eaux danoises, tandis que le public avait les yeux rivés sur les navires civils en mer Baltique. Le journal rapporte que le navire a désactivé son système de localisation, ce qui l'a rendu très difficile à tracer.

Pourtant, on connait son nom: Aleksandr Shabalin. Et on suppose qu'il se se trouverait actuellement entre la pointe sud de l'île de Langeland et l'île de Lolland. Il y a à peine 12 kilomètres entre l'endroit où se trouve le navire et l'île de Langeland, juste à la frontière entre les eaux internationales et danoises. L'Aleksandr Shabalin se trouve donc à une distance comprise entre 70 et 270 kilomètres des aéroports et des installations militaires concernés.

Les militaires danois étaient au courant?

Le navire de guerre a été construit en 1985 et fait depuis partie de la flotte russe de la mer Baltique. Il a notamment été utilisé par la Russie pendant la guerre civile syrienne pour transporter du personnel et des équipements entre la Russie et son port militaire de Tartous, en Syrie.

L'Aleksandr Shabalin est équipé de lance-roquettes, de canons anti-aériens et de canons automatiques. Il peut transporter jusqu'à dix chars et 340 soldats. Selon le rapport, les forces armées danoises étaient conscientes que le navire de guerre se trouvait au large des côtes de Langeland.

Un photographe de l'Ekstra Bladet a pu fixer sur pellicule le bateau depuis un hélicoptère. Lors d'une conférence de presse jeudi, le chef de la police danoise, Thorkild Fogde, a déclaré que le navire faisait partie d'un des nombreux objets de l'enquête.