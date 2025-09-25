DE
FR

«Si cela s'avère nécessaire»
Les pays de l'OTAN pourraient abattre des avions russes

L'OTAN se rallie à une demande du président américain Donald Trump. «Si cela s'avère nécessaire», les avions de combat russes seront également abattus dans l'espace aérien de l'OTAN.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

Le secrétaire général de l'O Mark Rutte a donné son feu vert à l'abattage de drones et d'avions russes lorsque ceux-ci pénètrent dans l'espace aérien de l'OTAN. Dans une interview accordée à la chaîne d'information Fox News, Rutte a ajouté un bémol: «Si cela s'avère nécessaire. Je suis entièrement d'accord avec le président Trump».

A lire aussi
Après une «attaque hybride», le Danemark pourrait activer l’article 4 de l’OTAN
Avec vidéo
Nouveaux survols de drones
Après une «attaque hybride», le Danemark pourrait activer l’article 4 de l’OTAN
Comment Poutine profite du chaos provoqué par les drones mystères en Europe
Analyse
Incidents en Scandinavie
Comment Poutine profite du chaos provoqué par les drones en Europe

Rutte s'est ainsi rangé derrière une déclaration du président américain Donald Trump. En marge de l'assemblée générale de l'ONU, Trump avait demandé aux pays de l'OTAN d'abattre les avions russes si ceux-ci violaient l'espace aérien de l'OTAN.

Les Etats-Unis soutiendraient-ils de telles actions? Rien n'est moins sûr. Selon l'agence de presse Reuters, Trump s'est contenté de dire que cela dépendrait des circonstances.

Plusieurs incidents au Danemark et aux USA

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Danemark a de nouveau signalé la présence de drones d'origine inconnue. Le gouvernement a parlé d'une «attaque hybride». Deux jours auparavant, plusieurs gros drones avaient été aperçus à l'aéroport de Copenhague. Ils auraient survolé l'aéroport pendant plusieurs heures.

Le Premier ministre parle d’une « attaque très grave »
0:27
Observation:Une vidéo montre un drone à l'aéroport de Copenhague

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié la situation de «très grave». Après un entretien téléphonique avec la Première ministre Mette Frederiksen, il a déclaré que le Danemark et les autres alliés «travaillaient ensemble pour trouver des moyens de garantir la sécurité de nos infrastructures critiques».

Moscou a rejeté toute implication dans les incidents impliquant des drones au Danemark. «Il est évident que les perturbations signalées dans les aéroports danois sont une provocation orchestrée», a déclaré l'ambassade de Russie à Copenhague.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus