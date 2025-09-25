Publié: il y a 51 minutes

L'OTAN se rallie à une demande du président américain Donald Trump. «Si cela s'avère nécessaire», les avions de combat russes seront également abattus dans l'espace aérien de l'OTAN.

Les pays de l'OTAN pourraient abattre des avions russes

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Alexander Terwey

Le secrétaire général de l'O Mark Rutte a donné son feu vert à l'abattage de drones et d'avions russes lorsque ceux-ci pénètrent dans l'espace aérien de l'OTAN. Dans une interview accordée à la chaîne d'information Fox News, Rutte a ajouté un bémol: «Si cela s'avère nécessaire. Je suis entièrement d'accord avec le président Trump».

Rutte s'est ainsi rangé derrière une déclaration du président américain Donald Trump. En marge de l'assemblée générale de l'ONU, Trump avait demandé aux pays de l'OTAN d'abattre les avions russes si ceux-ci violaient l'espace aérien de l'OTAN.

Les Etats-Unis soutiendraient-ils de telles actions? Rien n'est moins sûr. Selon l'agence de presse Reuters, Trump s'est contenté de dire que cela dépendrait des circonstances.

Plusieurs incidents au Danemark et aux USA

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Danemark a de nouveau signalé la présence de drones d'origine inconnue. Le gouvernement a parlé d'une «attaque hybride». Deux jours auparavant, plusieurs gros drones avaient été aperçus à l'aéroport de Copenhague. Ils auraient survolé l'aéroport pendant plusieurs heures.

0:27 Observation: Une vidéo montre un drone à l'aéroport de Copenhague

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a qualifié la situation de «très grave». Après un entretien téléphonique avec la Première ministre Mette Frederiksen, il a déclaré que le Danemark et les autres alliés «travaillaient ensemble pour trouver des moyens de garantir la sécurité de nos infrastructures critiques».

Moscou a rejeté toute implication dans les incidents impliquant des drones au Danemark. «Il est évident que les perturbations signalées dans les aéroports danois sont une provocation orchestrée», a déclaré l'ambassade de Russie à Copenhague.