Le Premier ministre parle d’une « attaque très grave »
0:27
Observation:Une vidéo montre un drone à l'aéroport de Copenhague

Nouveaux survols de drones
Après une «attaque hybride», le Danemark pourrait activer l’article 4 de l’OTAN

Des drones ont été aperçus au-dessus de plusieurs aéroports danois, provoquant des perturbations. Le ministre de la Défense parle d'une «attaque hybride» et envisage d'activer l'article 4 de l'OTAN, une première pour le Danemark.
Publié: 11:22 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Écouter
1/5
Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles observations de drones ont été faites au-dessus de plusieurs aéroports danois.
Keystone-SDA, Gabriel Knupfer et Johannes Hillig

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des drones ont de nouveau été aperçus au-dessus de plusieurs aéroports danois. Aalborg, Esbjerg, Sönderborg ainsi que la base aérienne de Skrydstrup ont été touchés. A Oslo, en Norvège, des observations similaires ont entraîné une interruption temporaire du trafic aérien dans la nuit de lundi à mardi.

Récemment, la Pologne, l'Estonie et la Roumanie avaient également signalé des violations de leur espace aérien par des drones et des avions de combat russes. L'OTAN a parlé de provocation ciblée de la Russie, mais Moscou a rejeté ces accusations.

«Attaque hybride»

Le gouvernement danois a réagi après l'incident. Le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, a parlé d'une menace «systématique» et d'une «attaque hybride» attribuable selon lui à «un acteur professionnel». Le Danemark envisage d'activer l'article 4 du traité de l'OTAN, une première dans l'histoire du pays. 

L'article 4 en pratique

L'article 4 permet à tout Etat membre de demander la convocation d'une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord à Bruxelles en cas de menace contre son «intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité». Le Conseil peut alors discuter de mesures communes, mais aucune décision n'est obligatoire. Son champ d'application est donc moins contraignant que l'article 5, qui déclenche l'assistance militaire en cas d'attaque armée contre un membre de l'OTAN.

Depuis la création de l'Alliance, l'article 4 n'a été activé que sept fois, dont cinq par la Turquie, principalement pour des menaces dans les pays voisins, en Irak ou en Syrie. En 2014, la Pologne l'avait activé lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Après le début de la guerre en Ukraine en 2022, plusieurs Etats d'Europe de l'Est ont également convoqué des réunions sous cet article.

Des drones «à abattre si possible»

Concernant l'incident au Danemark, le chef des opérations de police Jesper Bøjgaard a déclaré que plusieurs drones avaient été repérés vers 21h44 et qu'ils étaient encore en vol. Il est impossible pour l’instant d’en déterminer le nombre exact ou la taille, mais ils sont visibles au sol grâce à leurs lumières. «Si possible et sans danger, nous les ferons tomber du ciel», a précisé Jesper Bøjgaard. A ce stade, les drones ne présentent aucun danger pour les passagers ou les riverains.

Le gouvernement danois, qui insiste sur l'absence de «menace militaire directe», a annoncé acquérir de nouveaux moyens «de détection et de neutralisation de drones». «Le but de ce genre d'attaques hybrides est de semer la peur, de créer la division et de nous effrayer», a dit le ministre de la Justice, Peter Hummelgaard.

Perturbations majeures à Copenhague

Lundi soir, la présence de plusieurs drones de grande taille avait entraîné la fermeture pendant quatre heures de l'aéroport de Copenhague, l'un des plus importants de Scandinavie. Une centaine de vols ont été annulés, affectant des dizaines de milliers de passagers. La Première ministre Mette Frederiksen a qualifié l'incident de «l'attaque la plus grave jamais perpétrée contre l'infrastructure critique danoise». L'origine de ces drones reste inconnue. Entre-temps, le trafic aérien est revenu à la normale.

La question d’une éventuelle implication russe n’est pas encore tranchée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé sur X d'une «violation russe» de l’espace aérien danois. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a rejeté ces accusations comme «sans fondement».

Une activité similaire à Aalborg

A Aalborg, l'activité des drones ressemble à celle observée à Copenhague, a précisé Thorkild Fogde, chef de la police fédérale, lors d’une conférence de presse nocturne. Les drones sont bien visibles et se déplacent avec les lumières allumées. L'aéroport d'Aalborg étant plus petit, le dernier vol en provenance de Copenhague devait arriver à 23h50 et le premier vol retour décoller le lendemain à 6h20.

Ces incidents interviennent une semaine après l'annonce par le Danemark de l'acquisition, pour la première fois, d'armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace «pendant des années». Le weekend dernier, d'autres aéroports européens, notamment à Bruxelles, Londres, Berlin et Dublin, ont par ailleurs été perturbés par une cyberattaque dont l'origine n'a pas été communiquée.

