Des drones non identifiés ont perturbé le trafic aérien à Copenhague et Oslo, forçant la fermeture temporaire des aéroports. Les autorités travaillent ensemble pour élucider ces incidents, survenant pendant des exercices militaires de l'OTAN dans la région.

L'aéroport de Copenhague a été fermé lundi après que plusieurs drones non identifiés ont été observés. Photo: AP

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont rouvert mardi après avoir été fermés lundi en raison de la présence de drones non identifiés, ont annoncé la police et les aéroports à l'AFP. A Copenhague, «les drones ont disparu et l'aéroport est à nouveau ouvert», a déclaré un responsable policier, Jakob Hansen. La police de Copenhague avait fait état lundi de «trois ou quatre gros drones» observés au-dessus de l'aéroport.

Des drones ont également été observés au niveau de l'aéroport de la capitale norvégienne, qui a dû fermer pendant plusieurs heures. «Nous avons fait deux observations distinctes de drones», a indiqué à l'AFP Monica Fasting, porte-parole de l'aéroport d'Oslo, précisant que celui-ci avait rouvert mardi à 03h15.

Un auteur «compétant»

Plusieurs vols ont été déroutés et des perturbations sont encore attendues mardi le temps que le trafic revienne à la normale, ont indiqué les deux aéroports. Les autorités danoises et norvégienne travaillent ensemble sur ces incidents, a souligné M. Hansen, précisant que l'armée et les services de renseignement étaient mobilisés.

L'origine des drones, qui ont disparu sans être interceptés, n'a pas été établie à ce stade, a reconnu M. Hansen. «A ce stade, nous ne savons pas» si les engins peuvent être d'origine russe, a-t-il précisé, interrogé sur le sujet. Lors d'une conférence de presse, la police danoise a indiqué que l'auteur de ces survols est «compétent» mais reste non identifié à ce stade de l'enquête. «Le nombre, la taille, les trajectoires de vol, le temps passé au-dessus de l'aéroport. Tout cela ensemble indique qu'il s'agit d'un acteur compétent. Quel acteur compétent, je ne sais pas», a déclaré Jens Jespersen, l'un des responsables de la police de Copenhague.

Par acteur compétent, la police entend un «acteur qui possède les outils pour se faire remarquer», a-t-il dit. C'est l'aéroport qui a repéré lundi soir trois ou quatre «grands» drones, dont la police n'a pas déterminé le modèle. Elle a choisi de ne pas les abattre. Selon lui, cette démonstration pourrait être un entraînement pour les opérateurs de drone. En outre, ces drones provenaient de directions différentes, a ajouté Jens Jespersen, précisant qu'ils pouvaient avoir décollé d'un bateau.

Provocations russes

La Russie est accusée d'être à l'origine d'une irruption de drones dans l'espace aérien polonais le 10 septembre, un incident qui a provoqué une mobilisation d'avions de chasse de l'OTAN. Vendredi, trois avions de combat russes ont par ailleurs violé pendant 12 minutes l'espace aérien estonien, déclenchant des protestations de l'Otan et de l'Union européenne contre une nouvelle «provocation».

Le Danemark et la Norvège participent cette semaine aux exercices militaires Neptune Strike 25-3 des forces de l'Otan, qui se déroulent notamment en Baltique et en mer du Nord et mobilisent le porte-avion américain Gerald Ford.