DE
FR

La deuxième en trois jours
Nouvelle alerte aux drones au Danemark, l'aéroport d'Alborg bouclé

Trois jours seulement après une première ualerte aux drones à l’aéroport de Copenhague, un incident similaire a secoué le Danemark dans la nuit de mercredi à jeudi, cette fois à Aalborg. L’espace aérien a été fermé et la police se dit prête à abattre les appareils.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
1/2
De nouveaux drones ont été détectés dans le ciel danois, cette fois à Aalborg.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
sda-logo.jpeg
LEO_FACE (1).png
Gabriel Knupfer, ATS Agence télégraphique suisse et Leo Vonlanthen

La Scandinavie n'en a pas fini avec les survols de drones non-identifiés. Deux jours seulement après des alertes aux aéroport de Copenhague et d'Oslo, un incident similaire a entraîné dans la nuit du mercredi au jeudi 25 septembre la fermeture temporaire de l’espace aérien au-dessus d'Aalborg, quatrième ville du pays.

Des drones ont été aperçus près de l’aéroport, a annoncé la police du Nordjütland mercredi soir sur la plateforme X. Les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont ouvert une enquête. Le site spécialisé Flightradar24 a confirmé l’incident. Quatre vols ont été affectés, deux de la compagnie SAS, un de Norwegian et un de KLM. 

Des activités de drones ont également été rapportées dans trois petits aéroports du sud du pays – Esbjerg, Sønderborg et Skrydstrup, rapporte la BBC. Ils n'ont toutefois pas été fermés.

A lire aussi
Comment Poutine profite du chaos provoqué par les drones mystères en Europe
Analyse
Incidents en Scandinavie
Comment Poutine profite du chaos provoqué par les drones en Europe
Un couple de touristes risque l'expulsion après avoir fait voler un drone
Une autre affaire à Oslo
Un couple de touristes risque l'expulsion après avoir fait voler un drone

Selon le chef des opérations de la police, Jesper Bøjgaard, cité par les chaînes DR et TV 2, plusieurs drones ont été aperçus vers 21h44 et ont poursuivi leur vol par la suite. Leur nombre exact et leur taille restent inconnus. Leurs lumières étaient, elles, visibles depuis le sol.

Le précédent de Copenhague

Selon Jesper Bøjgaard, les drones pourront être abattus, à condition toutefois que l’occasion se présente et que les conditions de sécurité soient réunies. Pour l’heure, les engins ne représentent aucune menace pour les passagers ni pour les habitants, assure le responsable.

Lundi soir déjà, la présence de plusieurs drones de grande taille avait conduit à la fermeture de l’aéroport de Copenhague pendant plus de quatre heures. Près de 100 vols avaient été annulés et des dizaines de milliers de passagers affectés. La Première ministre Mette Frederiksen, 47 ans, avait alors parlé de «l’attaque la plus grave à ce jour contre les infrastructures critiques du Danemark».

La crainte d'une incursion russe

Si le trafic a fini par reprendre à Copenhague, l’origine des drones qui ont semé la pagaille lundi dans la capitale danoise reste inconnue. Une implication de la Russie est redoutée, mais elle n'a pas pu être prouvée à ce jour.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas toutefois hésité à dénoncer sur X une «violation russe» de l’espace aérien danois. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a rejeté ces accusations, les qualifiant d’«infondées ».

Des drones bien visibles et avec la lumière allumée

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le chef de la police danoise, Thorkild Fogde, a expliqué en conférence de presse que l’activité des drones à Aalborg ressemblait à celle observée à Copenhague. «On retrouve un schéma similaire, les drones sont bien visibles et volent avec leurs lumières allumées.»

L’aéroport d’Aalborg est bien plus petit que celui de la capitale danoise. Selon son site internet, le dernier vol en provenance de Copenhague devait y atterrir à 23h50, tandis que le premier départ vers la capitale était prévu le lendemain matin à 6h20.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus