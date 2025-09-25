Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Trois jours seulement après une première ualerte aux drones à l’aéroport de Copenhague, un incident similaire a secoué le Danemark dans la nuit de mercredi à jeudi, cette fois à Aalborg. L’espace aérien a été fermé et la police se dit prête à abattre les appareils.

1/2 De nouveaux drones ont été détectés dans le ciel danois, cette fois à Aalborg. Photo: keystone-sda.ch

La Scandinavie n'en a pas fini avec les survols de drones non-identifiés. Deux jours seulement après des alertes aux aéroport de Copenhague et d'Oslo, un incident similaire a entraîné dans la nuit du mercredi au jeudi 25 septembre la fermeture temporaire de l’espace aérien au-dessus d'Aalborg, quatrième ville du pays.

Des drones ont été aperçus près de l’aéroport, a annoncé la police du Nordjütland mercredi soir sur la plateforme X. Les forces de l’ordre se sont rendues sur place et ont ouvert une enquête. Le site spécialisé Flightradar24 a confirmé l’incident. Quatre vols ont été affectés, deux de la compagnie SAS, un de Norwegian et un de KLM.

Des activités de drones ont également été rapportées dans trois petits aéroports du sud du pays – Esbjerg, Sønderborg et Skrydstrup, rapporte la BBC. Ils n'ont toutefois pas été fermés.

Selon le chef des opérations de la police, Jesper Bøjgaard, cité par les chaînes DR et TV 2, plusieurs drones ont été aperçus vers 21h44 et ont poursuivi leur vol par la suite. Leur nombre exact et leur taille restent inconnus. Leurs lumières étaient, elles, visibles depuis le sol.

Le précédent de Copenhague

Selon Jesper Bøjgaard, les drones pourront être abattus, à condition toutefois que l’occasion se présente et que les conditions de sécurité soient réunies. Pour l’heure, les engins ne représentent aucune menace pour les passagers ni pour les habitants, assure le responsable.

Lundi soir déjà, la présence de plusieurs drones de grande taille avait conduit à la fermeture de l’aéroport de Copenhague pendant plus de quatre heures. Près de 100 vols avaient été annulés et des dizaines de milliers de passagers affectés. La Première ministre Mette Frederiksen, 47 ans, avait alors parlé de «l’attaque la plus grave à ce jour contre les infrastructures critiques du Danemark».

La crainte d'une incursion russe

Si le trafic a fini par reprendre à Copenhague, l’origine des drones qui ont semé la pagaille lundi dans la capitale danoise reste inconnue. Une implication de la Russie est redoutée, mais elle n'a pas pu être prouvée à ce jour.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas toutefois hésité à dénoncer sur X une «violation russe» de l’espace aérien danois. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a rejeté ces accusations, les qualifiant d’«infondées ».

Des drones bien visibles et avec la lumière allumée

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le chef de la police danoise, Thorkild Fogde, a expliqué en conférence de presse que l’activité des drones à Aalborg ressemblait à celle observée à Copenhague. «On retrouve un schéma similaire, les drones sont bien visibles et volent avec leurs lumières allumées.»

L’aéroport d’Aalborg est bien plus petit que celui de la capitale danoise. Selon son site internet, le dernier vol en provenance de Copenhague devait y atterrir à 23h50, tandis que le premier départ vers la capitale était prévu le lendemain matin à 6h20.