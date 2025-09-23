Un couple singapourien risque l'expulsion de Norvège pour avoir fait voler illégalement un drone à Oslo. Arrêtés lundi soir, ils sont soupçonnés d'avoir survolé la forteresse et l'opéra, en violation de l'interdiction en vigueur dans le centre-ville.

Un couple de touriste risque l'expulsion après avoir fait voler un drone au-dessus d'Oslo, mais aucun lien avec les autres drones aperçus au-dessus des aéroports. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un couple de ressortissants singapouriens, soupçonnés d'avoir illégalement fait voler un drone au-dessus d'Oslo, risque d'être expulsé de Norvège, a annoncé la police norvégienne mardi, sur fond de multiplication des incidents impliquant des drones.

Âgés d'une cinquantaine et d'une soixantaine d'années selon la police, les deux Singapouriens ont été arrêtés en début de soirée lundi, soupçonnés d'avoir fait voler un drone au-dessus de la forteresse et de l'opéra d'Oslo, en violation de l'interdiction de survol du centre-ville.

Avant la fermeture de l'espace aérien

Tous deux se présentent comme un couple de touristes visitant la Norvège. «Comme les deux personnes interpellées sont des ressortissants étrangers, il sera pertinent d'ouvrir une procédure d'expulsion ou de reconduite à la frontière conformément à la loi sur l'immigration», a affirmé un substitut du procureur, André Kvistad Alme, dans un courriel à l'AFP.

L'incident s'est produit quelques heures avant la fermeture temporaire du trafic aérien dans les aéroports d'Oslo et de Copenhague dans la nuit de lundi à mardi, après que des drones y eurent été repérés.

Aucun lien avec les autres drones

«L'affaire en est à un stade préliminaire, mais à ce stade nous n'avons aucune raison de soupçonner que cet incident ait un lien avec les survols de drones dans les aéroports d'Oslo ou de Copenhague», a précisé André Kvistad Alme. «Ce point fera toutefois l'objet de vérifications plus approfondies dans le cadre de l'enquête, notamment à travers des interrogatoires et des examens techniques du drone», a-t-il ajouté.

Les autorités de nombreux pays européens ont relevé leur vigilance face aux vols de drones à l'heure où Moscou est soupçonné de mener des opérations hybrides dans les Etats qui soutiennent l'Ukraine face à l'invasion russe.