Le gouvernement norvégien dénonce trois violations de son espace aérien par des appareils russes cette année. Le Premier ministre Jonas Gahr Store qualifie ces incidents d'«inacceptables», soulignant l'incertitude quant à leur nature délibérée ou accidentelle.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, accuse la Russie de violation d'espace aérien. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement norvégien a affirmé mardi que des appareils russes avaient violé l'espace aérien du pays scandinave à trois reprises cette année, des incidents qu'Oslo a qualifiés d'«inacceptables». «La Russie a violé l'espace aérien norvégien à trois reprises ce printemps et cet été», a déclaré le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, dans un communiqué.

«Nous ne pouvons pas établir s'il s'agit d'un acte délibéré ou d'une erreur de navigation. Quelle qu'en soit la cause, cela reste inacceptable, et nous l'avons clairement fait savoir aux autorités russes», a-t-il ajouté. Ces trois violations de l'espace aérien, en mer ou au-dessus des terres, se sont produites après une décennie entière sans incident comparable, a relevé Oslo.

Des événements «sérieux»

Selon les détails fournis par le gouvernement, un chasseur russe SU-24 a d'abord traversé l'espace aérien norvégien pendant quatre minutes le 25 avril, puis un avion de transport L410 Turbolet pendant trois minutes le 24 juillet, et enfin un chasseur SU-33 pendant une minute le 18 août.

«Les incidents en Norvège sont d'une moindre ampleur que ceux survenus en Estonie, en Pologne et en Roumanie, tant en termes de lieu que de durée», a précisé Jonas Gahr Store. «Il n'en demeure pas moins que ce sont des événements que nous considérons avec le plus grand sérieux», a-t-il précisé.

Membre de l'OTAN, la Norvège se présente souvent comme «les yeux et les oreilles» de l'Alliance atlantique dans le Grand Nord, où elle partage une frontière maritime et 198 km de frontière terrestre avec la Russie.

L'OTAN avertit la Russie

La Russie doit cesser l'«escalade» après plusieurs violations de l'espace aérien de l'Otan par des avions ou drones au cours des derniers jours, a averti mardi l'Alliance atlantique après une réunion de ses représentants à Bruxelles. «La Russie porte l'entière responsabilité de ces agissements, qui sont de nature à conduire à une escalade, risquent de donner lieu à une erreur d'appréciation et mettent des vies en danger. Tout cela doit cesser», a mis en garde l'Alliance dans un communiqué. Même s'il est encore «trop tôt» pour dire si la Russie est impliquée, nuance le chef de l'OTAN, Mark Rutte. «Les Danois sont en train d'évaluer exactement ce qui s'est passé (...) Il est trop tôt pour se prononcer», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, précisant qu'il avait échangé avec la Première ministre danoise.

L'OTAN et ses alliés utiliseraient tous les moyens militaires et non militaires nécessaires, conformément au droit international, pour se défendre et dissuader toute menace, quelle qu'en soit l'origine, selon une déclaration publiée à l'issue de consultations à Bruxelles par les 32 États membres de l'alliance. Ils condamnent fermement la violation dangereuse de l'espace aérien estonien par la Russie vendredi dernier.