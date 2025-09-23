La présence de drones au-dessus de Copenhague et Oslo a forcé la fermeture des aéroports. Les autorités danoises ont indiqué ce mardi matin qu’il s’agissait probablement d’une attaque, et que le pays est confronté à une «menace de sabotage».

La Première ministre danoise a annoncé ce mardi matin qu'il s'agissait probablement d'une attaque. Photo: AFP

Après une fermeture temporaire à cause de la présence de drones, les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont repris leurs activités. Cependant, des retards et des annulations sont encore à prévoir, a annoncé l'aéroport de Copenhague dans la nuit sur son site Internet.

L'identité des personnes qui pilotaient les drones reste inconnue. Les appareils, qui étaient plus grands que les drones à usage privé, n'ont pas été abattus, a déclaré un policier danois à l'agence de presse AFP. Les drones provenaient-ils de Russie? Aucun élément ne permet de confirmer à l'heure actuelle cette information.

Attaque et sabotage

Mais mardi matin, les autorités danoises ont toutefois annoncé qu'il s'agissait probablement d'une attaque. C'est «l'attaque la plus grave jamais perpétrée contre une infrastructure critique danoise», a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen dans un communiqué, selon l'agence de presse Ritzau. «Cela en dit long sur l'époque dans laquelle nous vivons et sur ce à quoi nous devons nous préparer en tant que société. Nous n'excluons bien sûr aucune hypothèse quant à l'identité des responsables», a-t-elle toutefois nuancé.

Le Danemark fait face à une «menace de sabotage importante», ont affirmé mardi les services de renseignements danois. «Nous faisons face au Danemark à une menace de sabotage importante. On ne vient peut-être pas nous attaquer, mais nous stresser et voir comment nous réagissons», a déclaré le directeur des opérations des services de renseignement (PET) Flemming Drejer lors d'une conférence de presse.

La directrice de la police de Copenhague, Anne Tonnes, a également évoqué dans la matinée une «attaque de drone» et un «attentat». «Il s'agit de notre infrastructure critique, c'est pourquoi j'ose la nommer ainsi», a-t-elle précisé devant les journalistes. «Je considère qu'il s'agit d'une situation très grave.»