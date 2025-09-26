DE
Dans le nord du Danemark
Nouvelle alerte aux drones, un aéroport ferme brièvement

L'aéroport d'Aalborg au Danemark a fermé brièvement à la suite d'un survol présumé de drones. Cet incident s'inscrit dans une série d'événements similaires qualifiés d'«attaques hybrides» par la Première ministre Mette Frederiksen.
Publié: 07:27 heures
L'aéroport d'Aalborg a été brièvement fermé à la suite d'un survol de drones.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un aéroport danois a de nouveau fermé dans la nuit de jeudi à vendredi suite à un survol de drone supposé, ont déclaré la police et les médias nationaux, après plusieurs incidents similaires qualifiés par Copenhague d'«attaques hybrides».

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport d'Aalborg, dans le nord du Danemark, a fermé jeudi à 23H40 (21H40 GMT) après que des drones présumés ont été aperçus dans la zone, a rapporté la chaîne publique DR, citant un responsable de l'aéroport.

Multiples attaques

L'espace aérien a rouvert vers 00H35 (22H35 GMT) vendredi, a ensuite indiqué la police régionale sur X, évoquant elle aussi une suspicion de drones. A ce stade, les autorités n'ont pas clairement déclaré avoir établi la présence effective de tels engins.

La fermeture de l'aéroport a contraint un vol KLM en provenance d'Amsterdam à faire demi-tour et a entraîné l'annulation d'un vol Scandinavian Airlines au départ de Copenhague, selon les sites de suivi des vols et les sites web des compagnies aériennes. Des drones avaient été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au dessus des aéroports d'Aalborg (nord), d'Esbjerg (ouest), de Sonderborg (sud) et de la base aérienne militaire de Skrydstrup (sud), selon la police.

Des drones russes?

Lundi soir déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé les aéroports de Copenhague et d'Oslo en Norvège voisine, bloquant le trafic pendant plusieurs heures. La Norvège a annoncé jeudi avoir arrêté un homme d'origine étrangère qui opérait un drone près de l'aéroport international d'Oslo. L'appareil a été saisi.

Ces incidents surviennent après des intrusions de drones attribués à la Russie en Pologne et en Roumanie mi septembre et d'avions de combat russes dans l'espace aérien estonien le 19 septembre.

«Attaques hybrides»

Les autorités danoises n'ont pour l'heure pas établi de lien avec ces incidents, ni identifié leur origine. Jeudi, la Première ministre Mette Frederiksen a dénoncé des «attaques hybrides» et prévenu que les survols de drones «pourraient se multiplier». «Il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie», a-t-elle relevé.

Le Danemark compte parmi les principaux soutiens de l'Ukraine face à l'offensive déclenchée par la Russie en février 2022. Moscou a «fermement» démenti être impliquée dans ces survols, son ambassade à Copenhague dénonçant une «provocation orchestrée».

