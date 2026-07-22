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Un morceau composé spécialement pour lui
Le saxophoniste de «La Panthère rose», Plas Johnson, est mort à l'âge de 94 ans

Le saxophoniste américain Plas Johnson, célèbre pour avoir joué le thème de «La Panthère rose», est décédé le 15 juillet à 94 ans. Figure du jazz et du R&B, il a aussi accompagné Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald ou encore Barbra Streisand.
Publié: 03:31 heures
Plas Johnson a commencé sa carrière dans le jump blues et le R&B avant de s'imposer comme un musicien reconnu.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

Le musicien de jazz américain Plas Johnson, qui a interprété le célèbre thème musical de «La Panthère rose», est mort le 15 juillet à l'âge de 94 ans, ont annoncé mardi les médias américains. Fils d'un saxophoniste professionnel, il s'était d'abord spécialisé dans le jump blues et le R&B avant de devenir un musicien respecté sur scène comme en studio. Il a notamment accompagné des légendes de la musique comme Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald et Barbra Streisand.

Au-delà de la prestation remarquée de Peter Sellers dans le rôle de Jacques Clouseau dans «La Panthère rose», le célèbre thème musical composé par Henry Mancini est d'abord porté par le solo de saxophone de Plas Johnson, avant que n'entre en scène l'ensemble des cuivres.

Henry Mancini a composé ce morceau spécialement pour le musicien. Le style de Plas Johnson lui avait valu une solide réputation en tant que membre de The Wrecking Crew, un collectif de musiciens de Los Angeles réputé.

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