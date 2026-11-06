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«Arc de triomphe» à Washington
Une commission valide la construction, un juge bloque tout

Un juge fédéral a bloqué dans la nuit de jeudi à vendredi le projet de construction à Washington d'un gigantesque arc de triomphe voulu par le président Trump, peu après le feu vert accordé par une commission d'urbanisme.
Publié: il y a 3 minutes
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Le projet d'arche a provoqué de nombreuses oppositions, notamment en raison de son positionnement sur le National Mall.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le gigantesque Arc de triomphe voulu par Donald Trump n'est pas encore prêt à sortir de terre. Un juge a bloqué sa construction, tout juste validée par une commission. Par ses dimensions imposantes, l'arc masquerait la perspective entre le Lincoln Memorial, l'un des monuments emblématiques de Washington, et le cimetière national d'Arlington, où reposent des centaines de milliers de militaires américains.

La juge de district Tanya Chutkan a conclu que l'administration Trump ne pouvait pas entamer la construction de l'arche pendant deux semaines, le temps que le tribunal examine les requêtes contestant la légalité du projet. L'annonce de cette décision est intervenue peu après le feu vert accordé par la Commission nationale de planification de la capitale (NCPC), qui a approuvé le projet par un vote de huit voix contre quatre jeudi soir.

Celui-ci prévoit la construction d'une arche qui doit dépasser 76 mètres de haut, nettement plus que l'Arc de triomphe à Paris dont il est inspiré, qui s'élève à une cinquantaine de mètres.

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Foule d'oppositions

Plus d'une centaine de personnes - élus, anciens combattants, architectes - représentant souvent des organisations, ont exprimé les uns après les autres quasi unanimement leur opposition à la construction de cet arc de triomphe en plein Washington auprès de cette commission d'urbanisme acquise à Donald Trump.

Une requête en justice contre la construction de cet édifice près du cimetière militaire d'Arlington, à l'autre bout du pont qui mène au Lincoln Memorial, un des bâtiments emblématiques de la capitale américaine, a été engagée par des vétérans de la guerre du Vietnam.

La construction aurait dû débuter

Les quatre membres de la commission qui ont voté contre avaient demandé, sans succès, le report de la décision, soulignant notamment l'existence d'obstacles juridiques et l'absence d'approbation budgétaire par le Congrès pour financer le projet. Mais la majorité des membres a rejeté le report, l'un d'eux observant que «le promoteur du projet souhaitait une décision ce jeudi soir».

L'administration Trump a fait savoir que les travaux devraient débuter immédiatement après l'approbation de la commission, sous réserve de toute intervention judiciaire de dernière minute.

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