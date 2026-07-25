Un incendie de forêt fait rage dans le nord de l'Ecosse. Le feu, qui s'est déclaré il y a dix jours au cœur du parc national de Cairngorms, a été classé «incident majeur» par les autorités. Les habitants de plusieurs localités ont dû être évacués.

Un incendie déclaré «incident majeur» dans un parc national au nord de l'Ecosse

Un incendie déclaré «incident majeur» dans un parc national au nord de l'Ecosse

Les pompiers écossais luttent samedi contre un incendie de végétation dans le parc national de Cairngorms dans le nord de l'Ecosse, déclaré «incident majeur» par les autorités qui ont demandé à la population d'évacuer.

Le Premier ministre écossais John Swinney a présidé samedi matin une nouvelle réunion de crise, après une précédente la veille au soir, à l'issue de laquelle il a qualifié la situation de «complexe et difficile».

«D'importants moyens de police ainsi que des services d'incendie et de secours sont déployés sur place (...) Un soutien aérien par hélicoptère sera disponible aujourd'hui (samedi), en complément des moyens terrestres», a-t-il ajouté dans un message sur X.

Ce feu s'est déclenché il y a dix jours dans ce parc national fréquenté par les touristes à l'ouest d'Aberdeen, et dont la végétation est surtout constituée de bruyère et de petits arbres. Depuis, plus de 500 pompiers ont été mobilisés pour tenter de l'éteindre.

Il a jusqu'ici parcouru environ 600 hectares.

Vendredi soir, les autorités ont décrété l'évacuation des résidents de la localité de Nethy Bridge, qui compte environ 600 habitants, où le feu semble se diriger, même s'il y a eu depuis un changement «bienvenu» de direction du vent, a souligné John Swinney.

D'autres habitations isolées situées non loin de là sont également en cours d'évacuation samedi matin, ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

Un habitant John McGlinchey, interrogé par la BBC a regretté d'avoir «été contraint d'attendre que les flammes soient presque à notre porte et de devoir évacuer dans l'urgence».

Le Scottish Fire and Rescue Service a appelé les habitants d'autres localités à garder leur fenêtres et portes fermées pour se protéger de la fumée.

«La combinaison d'une sécheresse prolongée, de vents qui se renforcent et d'un terrain difficile, a créé un environnement opérationnel extrêmement complexe», a souligné un responsable des pompiers Kenny Barbour, cité dans un communiqué.

Il a ajouté que «de vastes zones de l'incendie sont inaccessibles par véhicule ou à pied, ce qui rend essentielles les opérations de largage d'eau par hélicoptère et les tactiques spécialisées de lutte contre les feux de forêt» dans l'action des pompiers.