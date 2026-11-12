Mercredi après-midi, un immeuble de trois étages abritant des logements et des commerces s'est partiellement effondré à New York. Au moins deux personnes ont perdu la vie et 17 autres ont été blessées. Les pompiers recherchent d'autres personnes ensevelies.

Un immeuble s'effondre à Brooklyn: au moins deux morts

Un immeuble s'effondre à Brooklyn: au moins deux morts

En bref Un immeuble de Brooklyn s'est effondré dans une excavation: deux morts sont à déplorer

17 blessés ont été hospitalisés, certains dans un état critique

La cause de l'accident reste inconnue; un chantier ayant déjà fait l'objet d'infractions est au centre de l'attention

Daniel Kestenholz

Drame dans le quartier new-yorkais de Brooklyn: peu après 16h (22h en Suisse), un immeuble de trois étages situé au 1321 Flatbush Avenue, dans le quartier de Flatbush, s'est effondré dans une excavation ouverte au 2625 Bedford Avenue.

Le bilan des pompiers du FDNY est amer: il n'y avait plus rien à faire pour deux victimes. Au moins 17 blessés ont dû être hospitalisés, dont sept se trouvent dans un état critique. Selon le «New York Post», sept enfants figurent également parmi les blessés.

La catastrophe n'est toutefois pas terminée. Selon le FDNY, d'autres personnes sont bloquées dans les décombres et une importante opération technique est en cours. Personne ne sait actuellement combien de personnes se trouvent encore dans l'immeuble. Au cours des opérations de sauvetage, une femme a été sortie vivante des décombres.

Des appartements à ciel ouvert

Les images du lieu de l'accident montrent qu'un pan entier du mur latéral s'est effondré. Les cages d'escalier et les appartements sont à découvert. Selon les dossiers des services de la construction, l'immeuble compte cinq unités, dont quatre appartements.

La raison de l'effondrement de l'immeuble n'est pas encore établie. Le chantier voisin est au centre de l'attention: en mai déjà, les services de la construction y avaient relevé plusieurs infractions. Les travaux se poursuivaient malgré l'arrêt du chantier, la protection des propriétés voisines faisait défaut et les travaux ne correspondaient pas aux plans approuvés. Personne n'a toutefois confirmé jusqu'à présent un lien avec l'effondrement.

Les inspecteurs des autorités vérifient désormais sur place si les bâtiments environnants sont encore suffisamment stables.